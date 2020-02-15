В Минске вспоминают героя Великой Отечественной генерала Ази Асланова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске вспоминают подвиги уроженца Азербайджана генерала Ази Асланова, предает телеканал «МИР 24».

На торжественную встречу, посвященную памяти полководца, в Музей истории Великой Отечественной пришли дипломаты, политики, военные, студенты. В этом году со дня рождения дважды Героя Советского Союза исполнилось 110 лет.

Ази Асланов внес большой вклад в освобождение Беларуси. Во время операции «Багратион» 35-я танковая бригада под его командованием освободила Минск, Борисов, Могилев.

«Это наша общая победа. Она всегда нас сплачивала. Нам и впредь необходимо бережно хранить память о Великой Победе. Есть разные мнения по этому поводу. Поэтому лучшая награда для них – это наша память. Если будем хранить свою память, то сохраним и все остальное», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Латиф Гандилов.

«Мы должны и впредь помнить, чествовать наших героев. И делать все для того, чтобы поколения после нас тоже знали об ужасах той войны и о том, кто добыл свободу и мир в те годы», – отметил первый заместитель председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Весной этого года в Парке победы в Минске заложат Аллею дружбы государств-участников СНГ, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.