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В Минске вспоминают героя Великой Отечественной генерала Ази Асланова
15.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске вспоминают подвиги уроженца Азербайджана генерала Ази Асланова, предает телеканал «МИР 24».
На торжественную встречу, посвященную памяти полководца, в Музей истории Великой Отечественной пришли дипломаты, политики, военные, студенты. В этом году со дня рождения дважды Героя Советского Союза исполнилось 110 лет.
Ази Асланов внес большой вклад в освобождение Беларуси. Во время операции «Багратион» 35-я танковая бригада под его командованием освободила Минск, Борисов, Могилев.
«Мы должны и впредь помнить, чествовать наших героев. И делать все для того, чтобы поколения после нас тоже знали об ужасах той войны и о том, кто добыл свободу и мир в те годы», – отметил первый заместитель председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.
Весной этого года в Парке победы в Минске заложат Аллею дружбы государств-участников СНГ, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Во время операции «Багратион» 35-я танковая бригада под его командованием освободила Минск, Борисов, Могилев.
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