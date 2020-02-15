15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Мира и добра вам!

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается скорбная и торжественная дата — День памяти воинов-интернационалистов. День, когда мы отдаём дань уважения и благодарности всем военнослужащим, отстаивавшим интересы Родины в международных военных конфликтах.

Прошел 31 год с того момента, когда советские войска покинули Афганистан. Вы, уважаемые воины-интернационалисты, остались верны Долгу, Присяге и Отчизне, вошли в историю, как истинные патриоты и герои своего времени, не жалевшие жизней ради торжества справедливости.

Мы искренне восхищаемся мужеством и стойкостью ветеранов войны в Афганистане, выражаем признательность за вашу активную жизненную позицию сегодня!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям, уважаемые воины-интернационалисты!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.



Уважаемые воины-интернационалисты!

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов.

Прошел 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана. Среди тех, кто живым щитом встал на пути международного терроризма, были тысячи наших соотечественников. Сотни жизней молодых белорусов оборвались на той войне.

Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и придают всё большую значимость сохранению памяти о подвиге ветеранов войн и локальных конфликтов, в которых принимали участие белорусы. Мы не допустим втягивания родной страны в пучину хаоса и раздора.

Многие воины-интернационалисты по-прежнему в строю. Они трудятся, помогают поддерживать стабильность и спокойствие в стране, на собственном примере воспитывают любовь к Родине у подрастающего поколения.

От всей души желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С уважением Алексей Котяхов, военный комиссар

Несвижского и Копыльского районов, подполковник.