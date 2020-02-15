В Бресте на пересечении улиц Мицкевича и Кирова вместо «высотки» построят 7-этажный дом

Источник материала: Tut.by

В Бресте полюбовно разрешился спор между застройщиком и жильцами домов в районе улиц Мицкевича и Кирова, который длился с 2013 года. Его истоком стали планы строительства высотки на месте 2-этажного разрушающегося особняка польского времени. Сначала планировалось возведение 11-этажного жилого дома на «возвышенности», после возмущений жильцов решено было строить 9-этажку, а сейчас на повестке — 7-этажный жилой дом. Власть пошла на уступки и, по ее словам, максимально учла интересы тех, кто живет в этом квартале десятки лет, пишет «Вечерний Брест» .





К работам пока никто не приступал, и «коренные жители» переживают за то, что предполагаемая новостройка будет находиться очень близко к существующему дому: на расстоянии семи метров. Второй вопрос — наличие парковочных мест. Дело в том, что на первом этаже семиэтажки запланированы объекты общественного назначения. Какие именно — пока неизвестно, можно предположить, что это офисы, магазины и пункты сервиса. Жильцы уверены, что их посетители будут приезжать на своих авто, а в их тесном дворе и так развернуться негде. Поэтому их качество жизни может ухудшиться.





Проектировщик («БрестКАДпроект»), застройщик (строительная компания «Demarsh»), представители управления архитектуры и градостроительства горисполкома уверяют: причин для беспокойства нет. Во всяком случае, хуже не будет. Застройщик обещает провести хорошее благоустройство за собственный счет. Заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский в беседе с журналистами пояснил ситуацию:

— С радостью хочу сказать, что спор между жителями данного квартала и потенциальными застройщиками, наверное, пришел к своему логическому завершению. Это длилось более пяти лет, и на встрече 13 февраля, думаю, мы подвели окончательный итог. Считаю, пошли людям на очень хорошие уступки, приняли и их строну, и не обидели застройщиков. Это важно, чтобы не отпугнуть инвестров, которые придут в Брест в будущем. Отмечу, что областной центр пока останется в своих границах и расширяться не будет. Так предусмотрено генпланом. Он будет только точечно уплотняться… Так вот, дом опустили на «грешную землю», учли требования по инсоляции (степени освещенности помещений. — Авт.) для жителей соседних домов. Скажу больше. Впервые в Бресте парковки для ста процентов квартир ушли под землю, под дом. Там будет 36 квартир. И никто никому мешать не будет. Такой подход — посыл для будущих застройщиков центральной части города.