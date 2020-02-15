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Перевод денег по номеру телефона и AliExpress по-белорусски: топ новостей от банков

15.02.2020 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый детский вклад, снижение ставок по кредиту на недвижимость и новые технологические возможности для переводов денег и покупок — эта неделя у банков выдалась разнообразной.

Забрасываем деньги на карту по номеру телефона


Фото: jeshoots.com

Раньше такой сервис работал только внутри определенных банков — например, переводить средства друг другу могли в мобильном приложении могли клиенты Альфа-Банка. Но сейчас, зная номер телефона получателя, можно отправить ему деньги даже если карточки у вас открыты в разных банках. Услугу предложил Банк БелВЭБ, она доступна в рамках сервиса денежных переводов «Хутка на картку».

Отправка перевода доступна для карточек международных платежных систем Masterсard, Visa и платежной системы БЕЛКАРТ любого банка-резидента Республики Беларусь.

— Для получения перевода необходимо иметь карту белорусского банка международных платежных систем Masterсard или Visa и активный номер телефона, на который придет SMS с гиперссылкой для ввода номера карточки и зачисления перевода, — объясняют в банке.

Средства обещают зачислить на карточку мгновенно. До 31 марта комиссия за перевод составит 0,01% от суммы (минимум 1 копейка). Какой будет комиссия потом, не сообщается.

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Белорусский AliExpress: новая система оплаты покупок в интернете


При партнерстве с МТБанком интернет-платформа Onliner запустила Onliner Pay — систему приема online-платежей по принципу безопасной сделки как для продавца, так и для покупателя: продавцу не придут деньги за товар, пока покупатель не получит и не одобрит свой заказ. По сути, в Беларуси появился первый маркетплейсом, работающим по модели AliExpress.

Данные карточки достаточно будет ввести один раз, повторные покупки можно будет совершать уже в один клик. Деньги же спишут с карты покупателя только тогда, когда он проверит качество товара и вышлет специальный QR-код.

Что подарить на 18 лет? Вклад


Фото: Reuters

БПС-Сбербанк запустил новый вклад для детей — «к Совершеннолетию». Это безотзывный депозит на 2 года в белорусских рублях. Ставка по нему сейчас составляет 11% годовых (ставка рефинансирования плюс 2%). Открывать и пополнять вклад могут любые лица, независимо от родства с будущим обладателем накоплений.

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Скидка на такси и фаст-фуд — на целый год


Владельцы СТАТУСкарты от Статусбанка могут на протяжении года воспользоваться приятными скидками. Так, поездки в Такси Пятница обойдутся им на 7% дешевле, закуски в Бургер Кинг будут стоить на 30% меньше, а при бронировании отелей на Booking.com на специальной странице MasterСard вернется 10% от стоимости.

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Подешевевший кредит на жилье


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кредит «Скоро новоселье» от Белгазпромбанка стал дешевле. Теперь ставка по нему составляет 13,99% годовых (на следующей неделе эта цифра снова снизится из-за привязки к ставке рефинансирования). Отметим, что это по-прежнему самый дорогой вариант из всех кредитов на общих условиях на покупку квартиры, ранее ставка по нему составляла 15%.

Этот кредит предоставляется на 20 лет, с его помощью можно оплатить до 80% от стоимости квартиры. Правда, обеспечение по кредиту не самое стандартное: залог квартиры и поручительство не менее одного физического лица, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в белорусских рублях в размере не менее 15% от суммы кредитного договора.

 
 
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Новый детский вклад, снижение ставок по кредиту на недвижимость и новые технологические возможности для переводов денег и покупок - эта неделя у банков выдалась...
 
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