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Перевод денег по номеру телефона и AliExpress по-белорусски: топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
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Забрасываем деньги на карту по номеру телефона
Раньше такой сервис работал только внутри определенных банков — например, переводить средства друг другу могли в мобильном приложении могли клиенты Альфа-Банка. Но сейчас, зная номер телефона получателя, можно отправить ему деньги даже если карточки у вас открыты в разных банках. Услугу
Отправка перевода доступна для карточек международных платежных систем Masterсard, Visa и платежной системы БЕЛКАРТ любого банка-резидента Республики Беларусь.
— Для получения перевода необходимо иметь карту белорусского банка международных платежных систем Masterсard или Visa и активный номер телефона, на который придет SMS с гиперссылкой для ввода номера карточки и зачисления перевода, — объясняют в банке.
Средства обещают зачислить на карточку мгновенно. До 31 марта комиссия за перевод составит 0,01% от суммы (минимум 1 копейка). Какой будет комиссия потом, не сообщается.
Белорусский AliExpress: новая система оплаты покупок в интернете
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Данные карточки достаточно будет ввести один раз, повторные покупки можно будет совершать уже в один клик. Деньги же спишут с карты покупателя только тогда, когда он проверит качество товара и вышлет специальный QR-код.
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Этот кредит предоставляется на 20 лет, с его помощью можно оплатить до 80% от стоимости квартиры. Правда, обеспечение по кредиту не самое стандартное: залог квартиры и поручительство не менее одного физического лица, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в белорусских рублях в размере не менее 15% от суммы кредитного договора.
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Новый детский вклад, снижение ставок по кредиту на недвижимость и новые технологические возможности для переводов денег и покупок - эта неделя у банков выдалась...
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