«Помогают поддержать тело в форме». Женщина покрыла тело татуировками и стала похожа на инопланетянку

Источник материала: Tut.by

Молодая женщина из Германии покрыла тело татуировками и пирсингом, чтобы стать похожей на инопланетянку. Немке наскучило однообразие модных трендов, и она сама добавила красок в свою жизнь, пишет Daily Star . Пользователи Сети ее усилия оценили, на ее аккаунт в инстагарме подписано более 45 000 пользователей.

Свое имя девушка держит в тайне, а в интернете она известна под псевдонимом — Anuskatzzz. Именно так представилась героиня, когда рассказала журналистам, что толкнуло ее на изменение внешнего вида.

— Татуировка была потрясающей возможностью изменить мое тело и жизнь, — говорит она.

Незнакомых людей, по словам модели, пугает её внешний вид, но сама она об этом не переживает. Просто Anuskatzzz уверена, что её кожа — холст, который она использует, чтобы выразить свою любовь к искусству, а на троллей она не обращает внимания.

Как вспоминает Anuskatzzz, самую первую татуировку она сделала, когда ей было 18 лет. Немка долго не могла выбрать мастера и вообще боялась, что всё пойдёт не так, но в итоге втянулась в процесс. Вскоре модель снова оказалась на пороге тату-салона, чтобы сделать новый рисунок на коже.

— Я была у разных художников и делала много татуировок. Но потом я получила уникальную боди-тату от одного мастера. И это самая безумная татуировка, которую только можно себе представить, — делится героиня.

Девушка считает, что татуировки помогают ей поддерживать свое тело в форме. Она регулярно ходит в тренажёрный зал и старается не есть вредную пищу, так как лишние килограммы могут испортить все художества на коже.

— Она (татуировка) остается с вами навсегда. Если вы становитесь холстом для искусства, будьте осторожны, — предупреждает инстаграм-блогер.

Anuskatzzz часто спрашивают о том, как друзья и семья девушки относятся к ее внешнему виду. По словам немки, жена полностью поддерживает её во всех начинаниях, а вот остальные — с переменным успехом.

— Мой внешний вид вызывает у друзей и родственников смешанные чувства. Все зависит от их настроения, — не скрывает проблем женщина.