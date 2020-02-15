В Дубровно проходят мероприятия, посвященные 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Время стремительно идет вперед, и тех, кто принес на своих руках Великую Победу, становится все меньше. Мы передаем память о событиях Великой Отечественной войны из уст в уста, чтобы оградить потомков от агрессии, научить мудрости и человечности.

Но в недавней истории была еще одна война, из истории которой мы должны вынести уроки миролюбия и добрососедства.

Война в Афганистане является одной из самых затяжных войн 20-го века, длиной в 9 лет, 1 месяц и 19 дней.







Участие в афганской войне советских войск, вероятно, первоначально не подразумевало достигнутого в последствии масштаба. Ввод советских войск в Афганистан и штурм Дворца правительства до сих пор многие политологи и историки считают самым противоречивым поступком. Основной целью советских бойцов была ликвидация бандитских формирований, сопровождение колонн с гуманитарной помощью для местных жителей и всем необходимым для жизнеобеспечения воинских частей. Сведения, попадавшие на страницы СМИ, проходили сквозь плотный фильтр цензуры, что больше походило на информационное молчание. А свидетель¬ства вчерашних мальчишек, отслуживших в Афгане, и похоронки никак не укладывались в реальность. Та война забрала 15 тысяч жизней советских солдат и офицеров, из них 780 белорусов. 30 тысяч наших земляков прошли через эту войну. Это чужая война, но, тем не менее, пронизанная болью потерь и памятью белорусских семей. Ежегодно в февральские дни еще и еще раз обращаются к страницам истории этой войны, отдают дань памяти погибшим на афганской земле.







В Дубровенском районе, где сегодня проживают 38 воинов-интернационалистов, чтят память событий тех лет. Именно они — ветераны Афгана — продолжают миссию ветеранов Великой Отечественной войны в деле патриотического, интернационального и морально-нравственного воспитания подрастающего поколения.







Недавно в читальном зале районной библиотеки председатель Дубровенской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Шаранда и член совета Николай Курпатов встретились с учениками 11 класса средней школы №1 и учащимися профессионального лицея.

Ветераны поделились своими воспоминаниями, ответили на заданные вопросы, и рассказали о том, как важно новым поколениям помнить ошибки человечества, чтобы не допускать их вновь. Также подчеркнули и то, как важно воспитывать в подрастающих поколениях патриотизм, ответственность и уважительное отношение к ценности человеческой жизни. Афганская война не должна быть забыта или иметь роль второго плана, ведь любая война — это разрушающая всеобъемлющая сила, порабощающая все лучшее в человеке.







15 февраля страна отмечает 31-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. На сегодня в Беларуси проживает более 22 тысяч ветеранов афганской войны, из них 13 тысяч состоит в организации союза ветеранов.

Завтра у памятного знака воинам-интернационалистам в г.Дубровно состоится митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Анна ХАДКЕВИЧ