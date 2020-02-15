«Я спел о****ельно». Как сейчас живет Петр Елфимов и почему его не видно на белорусских экранах

Источник материала: Tut.by

Он ворвался на эстраду в начале нулевых и немедленно покорил всех необычайно сильным и красивым вокалом. Петр Елфимов был хорош абсолютно во всех музыкальных жанрах: от классики до рока, благо диапазон позволял ему многое. Но в один момент он вдруг пропал со всех радаров и лишь недавно вновь заявил о себе. Что же произошло в карьере этого неординарного певца и чем он живет сегодня?

15 февраля 1980 года в Могилеве в семье музыкантов появился на свет маленький Петя Елфимов. Музыкой мальчик заболел с детства: когда ему исполнилось 6 лет, он поступил в музыкальную школу по классу трубы. Потом была учеба на дирижерско-хоровом факультете колледжа музыки и хореографии. Параллельно Петр работал солистом в студии «Дубль В» и много гастролировал по стране. И вот он — первый успех: его коллектив становится лауреатом конкурса молодых артистов эстрады «Зорная росстань-96».

Но учеба в колледже заканчивается, и в 1998 году Петр переезжает в белорусскую столицу. Здесь он продолжает обучение (поступает на вокальный факультет Белорусской государственной академии музыки) и находит новую команду — группу «Эгоист».

Елфимов «доучится» в академии до степени магистра, а экзаменом станет академический концерт в сопровождении симфонического оркестра.

Талантливого вокалиста замечают и приглашают… играть в КВН. Елфимов попадает в тот самый «золотой» состав Команды БГУ, вместе с игроками которого дважды становится чемпионом Высшей лиги. Немного позже (уже вместе с небезызвестной командой РУДН) завоевывает награды музыкального фестиваля КВН — «Голосящий КиВиН». Номер-пародия на мультфильм «Винни-Пух» в стиле группы «Ария» в исполнении Петра Елфимова до сих пор считается эталонным среди когда-либо исполненных кавээнщиками.

С музыкальной карьерой на эстраде тоже полный порядок. С 2003 года солирует в ансамбле «Песняры». Коллектив долго искал артиста, который смог бы взять на себя партии трагически погибшего Владимира Мулявина. И Петр с задачей достойно справился.

Но мечта о сольной карьере не покидает Петра Елфимова, и в 2004 он прощается с «Песнярами», чтобы стать сольным исполнителем. В этом же году он получает Гран-при международного фестиваля искусств «Славянский базар»

Спустя два года он выпускает свой первый студийный альбом, а вслед за ним — еще один. На сборных солянках всевозможных фестивалей и конкурсов песен Петр — в числе хедлайнеров. По радио крутят его песни, а девчонки-фанатки сходят с ума по молодому красавчику-блондину. «Поверь мне, ангел мой», — поет Петр, и все ему верят. И любят.

Фанатки и не подозревали, что сердце талантливого и обаятельного музыканта давно и прочно занято. Но обо всем по порядку. Первой женой исполнителя стала однокурсница и красавица- вокалистка Наталья Дементьева. Это был студенческий брак и сумасшедшая любовь, вспоминает экс-супруга Петра.

«Это была студенческая свадьба, совершенно традиционная — с загсом, с цветами, с платьем и фатой. Гуляли у Пети в Могилеве. Мы тогда учились в консерватории и до того, как пожениться, прожили вместе год. Поженились в августе 2000-го. Тогда казалось, что это раз и навсегда. Ведь была сумасшедшая любовь, была одна учеба на двоих, одно увлечение. В материальном плане, конечно, было тяжело. Но Петя работал всегда, старался, заботился. Но пути разошлись. Ему хотелось петь, летать, творить. А мне хотелось семьи в прямом смысле этого слова — со спокойной домашней обстановкой, с детьми».

И после развода Петр нашел женщину, которая разделила все его устремления. Ею стала продюсер Татьяна Космачева. В этот брак не верил никто: все-таки она старше его на 27 лет. Но время доказало, что для этого союза возраст вообще не помеха.

Любимая женщина рядом, концерты — только успевай играть: публика просто на руках носила Петра. Все изменило решение Елфимова участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2009». Этот конкурс оказался роковым для многих артистов на постсоветском пространстве. То Верку Сердючку загнобят за «Лашатумбай», то Руслана Алехно «захейтят» за золотые шары. Однако печальный опыт коллег не напугал и не предостерег амбициозного артиста. Тем более что Петр, хоть это мало кто помнит, на сцену «Евровидения» уже поднимался: как один из бэк-вокалистов дуэта «Александра и Константин» — участников от Беларуси в 2004 году. Тогда их песня My Galileo в финал не попала.

Неприятности начались уже на этапе национального конкурсного отбора — «Еврофэста». Петр выиграл его с большим отрывом голосов от второго места, и тут же на его голову посыпались жалобы и претензии со стороны проигравших артистов. Потом начались проблемы позаковыристее. Ставить номер для конкурсанта от Беларуси пригласили известного польского режиссера Януша Юзефовича. По его задумке, Елфимов должен был появиться на сцене в белом балахоне с капюшоном на голове. Через какое-то время у него за спиной вырастали пятиметровые белые крылья, на которые проецировались микрофильмы.

«В этом образе я похож либо на белую ворону, либо на Бэтмена… На репетиции я случайно шагнул назад, и крылья сразу запутались… В таком виде я на сцену не выйду… Надо мной никто никогда еще так не издевался», — возмутился артист.

Режиссер парировал: «Если вам не нравится по пять метров, можем сделать по семь…»

Петра поддержала его продюсер и жена Татьяна Космачева.

«Если им так хочется, пусть они делают этот номер, а мы будем делать свой. Шоу нет. Есть четыре пятиметровых белых полотна ткани, которые польский режиссер Януш Юзефович предложил нацепить на спину Петра и развевать их ветродуем. Выглядит это, как блоха на сцене… Над нами последние два месяца откровенно издеваются. Если им не нравится Петр Елфимов, пусть ищут другого, покладистого!»

Другого Петра искать времени не было. Да и денег. Поэтому сквозь гигантскую череду скандалов Петр таки добрался до сцены европейского конкурса. Выступление получилось странным: номер был сам по себе, а вокалист — как будто отдельно. Зрители, даже те, что были не в курсе событий, скорее всего, тоже ничего не поняли. Поэтому 12 мая 2009 года Петр Елфимов занял 13 место в одном из полуфиналов «Евровидения» и в заключительную часть соревнования не попал.

«Пел я о****ельно! Дай Бог всем в нашей стране так петь!» — прокомментировал он свое выступление журналистам после оглашения результатов голосования. И не преминул обвинить во всем организаторов с белорусской стороны: «И мне очень хотелось бы, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко задал вопросы: куда же ушли деньги на подготовку белорусского исполнителя и чем белорусская делегация здесь занималась?».

Глава белорусской делегации, один из шефов Белтелерадиокомпании Александр Мартыненко за поведение артиста извинился.

«Мне хотелось бы извиниться в первую очередь перед журналистами за нашего артиста, за его высказывания, за ненормативную лексику. Я думаю, это эмоции захлестнули, и он не смог себя проконтролировать. Конечно, так делать нельзя, это очень даже некрасиво».

А дальше произошло то, что было ожидаемо. Елфимов стал персоной нон-грата в белорусской медийной тусовке. У него по-прежнему проходили сольные концерты, но он практически исчез из всех эфиров, а для публичного человека это приговор. Год спустя на Всемирном чемпионате исполнительских искусств в Голливуде Петр представляет Беларусь в пяти номинациях. И в каждой из них завоевывает триумфальное золото, а также специальную награду за достижения в индустрии развлечений. Об этой невероятной победе не будут трубить изо всех утюгов, а напишут всего лишь несколько СМИ.

В сентябре 2011 года артист появляется на вечере-реквиеме в «Минск-Арене», посвященном погибшим накануне в авиакатастрофе хоккеистам ярославского «Локомотива».

И снова двухлетняя тишина. Певец с семьей принимает решение перебраться в Москву. И уже буквально через несколько месяцев, осенью 2013 года, он появляется на экранах в прайм-тайм, в эфире Первого канала как участник второго сезона популярного телешоу «Голос».

В составе команды Леонида Агутина Петр доходит до четвертьфинала проекта. На телеканале «Россия-1» ему повезло больше. После «Голоса» Елфимов прошел в телевизионный конкурс исполнителей эстрадной песни «Главная сцена». И вот здесь он не только вышел в финал, но и одержал победу по итогам зрительского интернет-голосования.

«Они меня многому научили. Принимая решение участвовать в том или ином проекте, ты должен четко понимать, для чего тебе это нужно. Будь то международные форумы или телевизионные шоу, для профессионала — это в первую очередь реклама себя самого. Как бы банально это ни прозвучало. Опыт ты получаешь до — на концертных площадках и в студии. А проекты такого рода — это уже экзамены перед самим собой. Но всегда, на любых площадках, ты обязан выложиться как в последний раз. Если не горишь и не готов выжимать из себя все соки до последней капли — лучше не лезть в эту профессию».

Сегодня Петр снова в строю. По-прежнему живет и работает в Москве: успешно совмещает роль солиста рок-коллектива «Гран-куражъ», сольного артиста и преподавателя. И Беларуси бывает наездами, в том числе с выступлениями. На церемонии торжественного открытия II Европейских игр блестяще исполнил в тандеме с Аленой Ланской вариации на тему Купалья.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я спел о****ельно». Как сейчас живет Петр Елфимов и почему его не видно на белорусских экранах Петр Елфимов был хорош абсолютно во всех музыкальных жанрах: от классики до рока, благо диапазон позволял ему многое. Но в один момент он вдруг пропал со всех...

«В России для меня огромное поле деятельности, огромные возможности для развития, ничего не надо «складывать в стол» и ждать: все здесь и сейчас. Но всегда отзываюсь на предложения и рад приехать домой. Самое главное, что, уехав из страны, всегда помню, кто я и откуда, помню, что я гражданин и патриот Беларуси и представляю белорусскую культуру. И очень дорожу этим.