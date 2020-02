Встреча состоится 26 февраля в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь.

Нина Хрущева: как шоу стало основой политики. Когда горизонталь хочет хлеба и зрелищ, она перестает думать. Какими бы разными ни были США и Россия —великая демократия и великая автократия, —они страшно друг на друга похожи. Они оба —продавцы воздуха.

Ее выступлениев Интеллектуальном клубе «Светлана Алексиевич приглашает..» в октябре 2019 года на тему «Судьба русских «оттепелей», вызвало большой интерес. И по просьбам многих, побывавших на этой встрече, Нина Хрущева на сей раз будет говорить о ставящих в тупик переменах в США и о тех сдвигах, которые сегодня определяют политику мировых держав. Об изменившейся картине мира и о том, какую роль в ней играют мировые «игроки», примеряющие на себя роль шоуменов. Модератором выступит известная российская журналистка Надежда Ажгихина.





Справочно





Нина Хрущева — родилась и выросла в СССР. Окончила филологический факультет МГУ в конце 1980-х годов, после чего поехала учиться в Принстонский университет. Окончив его, решила остаться в США.

Преподает международные отношения в университете New School в Нью-Йорке, изучает творчество Владимира Набокова.

Нина — дочь Юлии Хрущевой и внучка Леонида Хрущева, старшего сына Никиты Хрущева от первого брака. В годы Второй мировой войны летчик-истребитель Леонид Хрущев погиб. Мать Нины, Юлия (внучка Хрущева по рождению) была удочерена Никитой Хрущевым.





Таким образом, по рождению являясь его правнучкой, по документам Нина приходится Никите Хрущеву внучкой и называет его дедом.





Про свою семью написала книгу «Потерянный Хрущев: путешествие в ГУЛАГ русского разума» (The Lost Khrushchev: A Journey Into the Gulag of the Russian Mind).