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«Американские горки». Интеллектуальный клуб "Светлана Алексиевич приглашает"

15.02.2020 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гость клуба - Нина Хрущева. Один из ведущих политологов США и Европы утверждает, что сейчас в политике впечатления важнее фактов.



Встреча состоится 26 февраля в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь.
 г. Минск, ул. Захарова, 68. Начало в 19.00

Нина Хрущева: как шоу стало основой политики. Когда горизонталь хочет хлеба и зрелищ, она перестает думать. Какими бы разными ни были США и Россия —великая демократия и великая автократия, —они страшно друг на друга похожи. Они оба —продавцы воздуха. 

Ее выступлениев Интеллектуальном клубе «Светлана Алексиевич приглашает..» в октябре 2019 года на тему «Судьба русских «оттепелей», вызвало большой интерес. И по просьбам многих, побывавших на этой встрече, Нина Хрущева на сей раз будет говорить о ставящих в тупик переменах в США и о тех сдвигах, которые сегодня определяют политику мировых держав. Об изменившейся картине мира и о том, какую роль в ней играют мировые «игроки», примеряющие на себя роль шоуменов. Модератором выступит известная российская журналистка Надежда Ажгихина.

Справочно

Нина Хрущева — родилась и выросла в СССР. Окончила филологический факультет МГУ в конце 1980-х годов, после чего поехала учиться в Принстонский университет. Окончив его, решила остаться в США.
Преподает международные отношения в университете New School в Нью-Йорке, изучает творчество Владимира Набокова.
Нина — дочь Юлии Хрущевой и внучка Леонида Хрущева, старшего сына Никиты Хрущева от первого брака. В годы Второй мировой войны летчик-истребитель Леонид Хрущев погиб. Мать Нины, Юлия (внучка Хрущева по рождению) была удочерена Никитой Хрущевым.

Таким образом, по рождению являясь его правнучкой, по документам Нина приходится Никите Хрущеву внучкой и называет его дедом.

Про свою семью написала книгу «Потерянный Хрущев: путешествие в ГУЛАГ русского разума» (The Lost Khrushchev: A Journey Into the Gulag of the Russian Mind).


Зарегистрироваться на участие в этой встрече можно, написав на адрес клуба, указав свое имя и фамилию, и получив подтверждение не позднее 24 февраля 2020года: alexievich.club@gmail.com
 
Теги: Минск
 
 
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Гость клуба - Нина Хрущева. Один из ведущих политологов США и Европы утверждает, что сейчас в политике впечатления важнее фактов.
 
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