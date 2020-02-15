Источник материала: Ивьевский край

"Забыть Афган? Нет, невозможно,

Где полз когда-то осторожно,

Кого ты защищал, солдат?

И кто в войне той виноват?"

Наверное, на земле никогда не наступит время, когда слово "солдат" станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, вспоминаем те страшные дни, но и не забываем о том, что была еще одна война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная.

В преддверии Дня памяти воинов - интернационалистов на встречу с пионерами Гераненской средней школы пришел участник войны в Афганистане Сергей Станиславович Мяновский. С самого начала установилась добрая, теплая атмосфера. Встреча началась с презентации афганских фотографий, которая перенесла всех собравшихся в те нелегкие, "жаркие" дни.

Ребята, затаив дыхание, слушали простые скромные рассказы воина-афганца о страшной войне; интересные воспоминания о тех трудностях, которые пришлось испытать молодым парням, выполняющим приказ Родины.





Сергей Станиславович рассказал ребятам о климатических условиях в этой стране, о местных жителях, о том, как воевал, за что получали государственные награды, о своих боевых друзьях. И о том страшном бою в Мараварском ущелье, в котором погиб Станислав Кульнис, чье имя носит наша пионерская дружина.

После выступления ребятами было задано множество вопросов. Наш гость ответил на все интересующие вопросы. На память о встрече пионеры вручили памятный подарок и сделали общий снимок.

Афганская война закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Не для солдат Афгана, которым снятся кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в Афгане. Думая о будущем, нельзя забывать прошлое.

П. Цибульская,

председатель совета дружины имени С.Кульниса ГУО "Гераненская

средняя школа".