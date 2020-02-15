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Олег Страханович: то, что сейчас творится с "Молодечно", — яркий пример, как можно хоронить белорусский футбол

15.02.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опытнейший 40-летний полузащитник "Молодечно" Олег Страханович в интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу высказался на тему предполагаемого объединения его команды с "Андердогом".



То, что сейчас творится с нашей командой, — яркий пример, как можно хоронить белорусский футбол. За два года ФК "Молодечно-2018", созданный фактически с нуля на энтузиазме Алексея Вергеенко, добился права выступать в первой лиге. И за это клуб хотят уничтожить? За хорошее дело? Я вот всегда понимал: совершил плохой поступок — тебя наказали. Логично. Но, к сожалению, в жизни есть и парадоксы: делаешь доброе дело — и все равно виноват! Примерно такая ситуация у нас. А какие мотивы у тех, кто все это затеял, пусть народ разбирается. Но я здесь не вижу ни морали, ни совести, ни чести — ничего. Вот продолжаем тренироваться, и у нас по сорок футболистов на просмотре, с разных уголков страны. И молодежи среди них хватает. Мы что, набираем, кого попало?
 
 
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Опытнейший 40-летний полузащитник "Молодечно" Олег Страханович в интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу высказался на тему предполагаемого...
 
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