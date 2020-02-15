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7 этажей, а не 9. Горисполком обсудил с брестчанами строительство дома на Мицкевича-Кирова

15.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обсуждение прошло в горисполкоме 13 февраля 2020 года. Предмет разговора — планирующееся строительство жилого дома на пересечении улиц Мицкевича и Кирова.

7 этажей, а не 9. Горисполком обсудил с брестчанами строительство дома на Мицкевича-Кирова

К диалогу, который прошел 13 февраля, пригласили жителей близлежащих домов, разработчика архитектурно-планировочной концепции ООО «БрестКАДпроект» и застройщика — строительную фирму «Демарш». Модератором стал зампредседателя горисполкома Николай Якубовский.

Обсуждаемый вопрос оставался открытым на протяжении пяти лет. Организатор встречи — горисполком — полагает, что этот раз спор между жителями и потенциальным застройщиком пришел к своему логическому завершению. В том, что динамика встреч положительная, были уверены и присутствовавшие на обсуждении горожане. Несмотря на то, что некоторые детали проекта всё еще осмысливают жильцы соседних домов «на местности», достигнутыми результатами довольны.

Из планируемой изначально девятитиэтажки, которая категорически не устраивала местных жителей своей высотностью, многоквартирностью и отсутствием парковочных мест, решено построить семиэтажный жилой дом на 36 квартир. На первом этаже новостроя будут помещения общественного назначения.

7 этажей, а не 9. Горисполком обсудил с брестчанами строительство дома на Мицкевича-Кирова

Особенностью нынешнего проекта стало размещение всех парковочных мест под землей. Это будет первая подобная многоэтажка в Бресте, что для переполненного машинами центра самый удачный вариант. Как считают в горисполкоме, это важный посыл для будущих застройщиков центра Бреста.

Среди доработок, сделанных в процессе длительного диалога, устранение стилобата, категорически не нравившегося людям. «То есть дом опустили на грешную землю», — доступно объяснил Николай Якубовский. С учетом требований инсоляции дом углубили во двор. Важно и то, что застройщик полностью укладывается в границы своего участка, не нарушая привычного уклада жизни людей, соседствующих с новой семиэтажкой. Что касается замечаний, связанных с плотностью застройки и парковочными местами, то, по мнению организатора встречи и присутствовавших архитекторов, это общее узкое место всего центра города.

Разговор, хоть и острый, но взаимоуважительный состоялся: стороны услышали друг друга. Внешний облик Бреста необходимо менять в лучшую сторону — это еще одна позиция, с которой были согласны все участники разговора.

 
Теги: Брест
 
 
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  Обсуждение прошло в горисполкоме 13 февраля 2020 года. Предмет разговора — планирующееся строительство жилого дома на пересечении улиц Мицкевича и Кирова. К...
 
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