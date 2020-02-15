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Макей: «Никогда Беларусь не будет дружить с кем-то за счет кого-то»

15.02.2020 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о втягивании страны в орбиту США и компенсации за «грязную» нефть

Макей: «Никогда Беларусь не будет дружить с кем-то за счет кого-то»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Невозможно сказать, что Белоруссия подвержена американскому влиянию. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил «Известиям» глава МИД республики Владимир Макей. Он также отметил: недавний визит Госсекретаря США Майка Помпео в Минск и его предложение снабдить страну американской нефтью не означают, что Белоруссия пожертвует ради сближения с Вашингтоном отношениями с Москвой. С соседями связи объективно более близкие и останутся таковыми, подчеркнул министр.

Политик также заявил, что инцидент с нефтепроводом «Дружба» до конца не исчерпан, Минск надеется, что Москва в ближайшее время выплатит компенсацию за поставки «грязной» нефти в республику.

— Вы недавно объявили о скором возвращении в Минск американского посла, которого не было там 11 лет. Это произошло в свете недавнего визита главы американской дипломатии Майка Помпео. Стоит ли опасаться, что на фоне публичных разногласий Минска с Москвой США активнее принялись втягивать Белоруссию в свою орбиту? Насколько серьезно вы рассматриваете предложение американцев начать поставки нефти в республику?

— Как можно втянуть Беларусь в сферу какого-то влияния? Она была, есть и будет находиться здесь, в Европе, где рядом есть большие соседи, а есть соседи поменьше. Конечно, мы подвержены определенному влиянию этих стран. Но сказать, что можно взять и переместить Беларусь на американский континент или чтобы она была больше подвержена американскому влиянию, абсолютно невозможно. Мы останемся там, где мы есть. Подчеркну, что мы готовы дружить со всеми, укреплять и развивать наши традиционно дружественные отношения и с Россией, и параллельно с другими важными для нас торгово-экономическими партнерами, я имею ввиду и Евросоюз, и США.

— То есть сближение с Вашингтоном, если таковое произойдет в ближайшей перспективе, будет идти не за счет сворачивания отношений с Россией?

— Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то. Мы хотим нормальные, добрые отношения со всеми нашими партнерами. Естественно, с соседями они объективно будут более близкими.

— Сегодня президент республики Александр Лукашенко заявил, что при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале Минск может начать «отбор» трубы, по которой нефть из РФ идет транзитом на Запад, чтобы «добрать» до необходимого Минску ежемесячного объема в 2 млн т. Связано ли это с прошлогодним инцидентом с нефтепроводом «Дружба»? Можно перевести слова президента, как сигнал Москве, чтобы она скорее выплатила требуемую компенсацию за поставки «грязной нефти»?

— Никакой компенсации нет, переговоры ведутся, причем с таким огромным трудом. Мы со своей стороны надеемся, что рано или поздно — желательно, чтобы это произошло как можно скорее — вся эта история благополучно завершится.

— То есть инцидент до сих пор не исчерпан и этот вопрос по-прежнему нельзя назвать закрытым и полностью урегулированным?

— Да, к сожалению, пока инцидент не исчерпан.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей — о втягивании страны в орбиту США и компенсации за «грязную» нефть
 
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