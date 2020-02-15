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Мексиканские бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун
Источник материала: Партизан
Мексиканские бойцы смешанного стиля (MMA) Даниэль Вега и Антонио Маркес одновременно отправили друг друга в нокдаун во время поединка на Lux Fight League 008. Видео
Эпизод произошел в середине первого раунда. Победу по итогам боя праздновал Вега. Для него она стала 11-й в карьере при двух поражениях. Маркес потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого в его активе было четыре победы, пишет
Турнир Lux Fight League 008 прошел в мексиканском Фронтоне.
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Мексиканские бойцы смешанного стиля (MMA) Даниэль Вега и Антонио Маркес одновременно отправили друг друга в нокдаун во время поединка на Lux Fight League 008. Видео...
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