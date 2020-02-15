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В Минске столкнулись Volkswagen и Renault, пострадали три человека

15.02.2020 11:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 февраля примерно в 00:15 в Минске столкнулись две иномарки. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель за рулём Volkswagen ехал по проспекту Дзержинского в сторону улицы Уманской. 

Поворачивая налево, водитель не пропустил ехавший во встречном направлении Renault, которым управлял 24-летний парень. В аварии пострадали три пассажира Renault. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

На неделе в Минском районе грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву». 

Три человека получили травмы – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 февраля примерно в 00:15 в Минске столкнулись две иномарки.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель за рулём Volkswagen ехал по...
 
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