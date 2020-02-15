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В Минске столкнулись Volkswagen и Renault, пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 февраля примерно в 00:15 в Минске столкнулись две иномарки.
Как
Поворачивая налево, водитель не пропустил ехавший во встречном направлении Renault, которым управлял 24-летний парень. В аварии пострадали три пассажира Renault.
По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Минском районе грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву».
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Новости Беларуси. 15 февраля примерно в 00:15 в Минске столкнулись две иномарки. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель за рулём Volkswagen ехал по...
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