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Евгения Устюгова лишили золотой медали в Сочи

15.02.2020 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи.
 
 
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Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
 
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