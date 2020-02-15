Евгения Устюгова лишили золотой медали в Сочи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости





Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.





34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.





Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи.



