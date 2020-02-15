ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для учащихся 1 и 2 классов в феврале проводятся дополнительные зимние каникулы

15.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Для учащихся 1 и 2 классов в феврале проводятся дополнительные зимние каникулы

В этой связи МЧС напоминает родителям, что чаще всего несчастные случаи происходят с оставленными без присмотра детьми и именно взрослые в ответе за жизнь своего ребенка. Поэтому контролируйте, чем дети занимаются в свободное время, рассказывайте им об опасности игры с огнем и не разрешайте самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топкой печи, храните спички и зажигалки в недоступных для них местах. Не забывайте, что в зимний период больше всего несчастий происходит на водоемах.

Более того, расскажите ребятам, как правильно действовать в случае пожара, повторите номера экстренных служб и объясните, при каких обстоятельствах их можно вызывать.

Уважаемые взрослые, научить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не может сделать это лучше вас.

Елена БЕЛКО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этой связи МЧС напоминает родителям, что чаще всего несчастные случаи происходят с оставленными без присмотра детьми и именно взрослые в ответе за...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 этажей, а не 9. Горисполком обсудил с брестчанами строительство дома на Мицкевича-Кирова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика