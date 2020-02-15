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Бывший коммунист, безнесмен из Фаниполя хочет стать "единым" от оппозиции
Источник материала: Партизан
В праймериз по определению единого кандидата от оппозиции планирует выдвигаться предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня.
pixabay.com
Об этом Еврорадио
Еврорадио узнало, что Владимиру Усене 65 лет. Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, бывший коммунист, говорит по-белорусски.
У него две дочери. Одна, по словам Усени, миллионерша в США, вторая работает в системе внутренних органов в Минске.
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В праймериз по определению единого кандидата от оппозиции планирует выдвигаться предприниматель из Фаниполя Владимир Усеня.
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