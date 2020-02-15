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Претенденты на "единого" начали встречи в регионах

15.02.2020 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слухи об апатии народа несколько преувеличены, считают в ОГП.

Претенденты на "единого" начали встречи в регионах
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13 февраля лидер ОГП Николай Козлов встретился с активистами и сторонниками партии в Бобруйске. Встреча прошла очень активно, более 50 бобруйчан расспрашивали Николая об объединении оппозиции и праймериз (народном голосовании), куда партия выдвинула Николая кандидатом. Заявка и все необходимые документы были поданы накануне, так что лидер ОГП отвечал на все вопросы уже в статусе «кандидата на единого» от оппозиции.

Итак, главное, что нужно знать всем: оппозиция объединилась и объявила о том, что все граждане страны могут из нескольких достойных претендентов выбрать одного лидера — альтернативу Лукашенко — путем честного голосования, которое будет проходить как на встречах в Минске и регионах, так и в интернете. Каждый голос будет учтен. Защиту от накруток обеспечивает контрольная комиссия, в которую вошли представители всех партий-участниц, и чешская организация, которая предоставила платформу для голосования он-лайн.

Сроки голосования — с начала марта до середины мая. К концу мая будет объявлен победитель — единый кандидат от оппозиции. Как и где голосовать, а также график поездок будет объявлен дополнительно, следите за сообщениями в прессе, в частности на сайте ОГП ucpb.org и на страницах партии в соцсетях.

Большое количество вопросов участников встречи относилось непосредственно к профессиональной компетенции Николая Козлова: о силовых структурах и противодействии им, об армии, «законе Равкова» и дальнейших «инновациях» в вопросах призыва. Лидер ОГП рассказал о своем опыте службы (он офицер, закончил высшее военное командное училище), о том, что боеспособной и современной может быть только профессиональная армия. Где взять денег? — Поднять экономику с помощью серьезных реформ, программа которых есть у партии. А пока надо думать о более справедливом перераспределении бюджета и численного состава от МВД к армии.


Люди пришли, чтобы поговорить, высказаться. Они возмущены тем, что происходит в стране: контрактной системой, повышением пенсионного возраста, нищенскими зарплатами, чванством чиновников и роскошью семьи... «А вы, вот вы уберете, например, табакерки?» — задала вопрос одна участница встречи. «Конечно! Ведь это чистой воды коррупция!» — и Николай Козлов как человек, много лет противостоящий преступности (он 17 лет отработал опером уголовного розыска), по полочкам разложил, почему Алексин получил на откуп практически весь сигаретный бизнес страны: «Ну как так: разорить собственников мелкой торговли, снеся все ларьки под девизом «не эстетично», а потом расставить через каждые 400 метров эти уродливые палатки! А министр здравоохранения, которы уничтожил скважины артезианской воды, а потом построил себе особняк в охранной зоне? А директора сахарных заводов? Вся системы буквально пронизана коррупционными схемами, просто держится на них! Как искоренить коррупцию? Ну, во-первых, вернуть Конституции ее статус основного закона. Все, противоречащие ей законы, подзаконные акты, указы и декреты должны быть отменены. Главный принцип цивилизованной страны: Закон един для всех! Надо понимать, что коррупция — это ржа, которая уничтожает экономику, да и не только экономику — всю страну. Да, я знаю, как бороться с коррупцией и считаю это одной из первых задач будущего президента».
Встреча прошла с большим подъемом, несмотря на то, что участники говорили об апатии и аполитичности людей. Как поднять широкие массы на защиту собственного достоинства? Ну, вот это как раз основная задача праймериз — вернуть людям надежду на то, что система не вечна, ее можно и нужно сдвинуть. И всем вместе нам это вполне по силам.


«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства», — так сказано во второй статье Конституции, о чем напомнил всем один из участников встречи.

Когда встреча закончилась, Николая обступили люди, спрашивали, брали контакты, фотографировались.

В общем, сложилось впечатление, что слухи об апатии и аполитичности несколько преувеличены.
 
Теги: Минск
 
 
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Слухи об апатии народа несколько преувеличены, считают в ОГП.
 
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