ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на Audi, который вез троих детей

15.02.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы задержали пьяного водителя, который вез своих малолетних детей, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Инцидент произошел 14 февраля, около 23.15, вблизи дома № 15 по улице Сапеги. Сотрудники ГАИ остановили Audi, который ехал со стороны улицы Гурского в направлении улицы Брыля. В салоне автомобиля находились супруга водителя и трое малолетних детей.

Физическое состояние мужчины вызвало подозрение у инспекторов. Его отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало, что он действительно пьян: 0,7 промилле алкоголя.

— Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси, — проинформировали в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика