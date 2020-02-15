ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

15.02.2020 15:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие во всём мире отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым Симеоном. По преданию, он должен был жить, пока не встретит Мессию, и в тот день старец распознал в младенце сына Божьего.

Нельзя злословить и заниматься тяжёлой работой. Традиции и запреты Сретения Господне

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

Сретение означает «радость» и «встречу». Во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Считается, что они защищают дом от молнии и грома. В народе принято считать, что именно сегодня происходит встреча Зимы и Лета. 

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Православные верующие во всём мире отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Киоски «Минсктранса» сократят, талоны начинают продавать в «Табакерках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика