Послу России отказано. Конгресс за независимость просит помещение и жалуется на недостаток финансирования

Оргкомитет Всебелорусского Конгресса за независимость принял решение пригласить на форум посольства стран-соседей, аккредитованных в Беларуси, стран Восточного партнерства, стран-гарантов белорусского суверенитета по Будапештскому меморандуму.





Такое решение 13 февраля принял оргкомитет Всебелорусского Конгресса за независимость.









Жанна Немцова

Аналогичное приглашение на форум получит и МИД Беларуси.





Однако перед организаторами возник ряд финансово-организационных проблем. Из-за сложностей аренды помещения для Конгресса его организаторы будут вынуждены обратиться в Мингорисполком с призывом, чтоб городские власти поспособствовали в согласовании помещения для проведения 15 марта общенационального мероприятия.





Остаются проблемы и с финансированием Конгресса, в случае неоплаты проезда делегатов из регионов Беларуси их общее число может оказаться меньше запланированного. Поэтому оргкомитет определил меры для срочного привлечения средств.





Группа экспертов во главе с Сергеем Антончиком предложила интересный сценарий и интеллектуальное содержание проведения общенациональной дискуссии об истории национальной государственности, угрозах суверенитету Республики Беларусь и о будущем белорусского государства. Для финализации документов была создана редакционная комиссия Оргкомитета, в которую вошли, кроме С. Антончика, Михаил Пастухов, Елена Крушевская, сопредседатели Оргкомитета Елена Анисим, Игорь Рынкевич.









Виктор Шендерович





В стороне от подготовки Всебелорусского Конгресса за независимость остается фактически лишь Объединенная гражданская партия. Решено направить в ОГП обращение с предложением сменить статус наблюдателя (1 человек на Конгрессе) на соорганизатора Конгресса (40 делегатов).





Вскоре подобные информационные письма будут направлены и другим структурам гражданского общества с предложением о выдвижении делегатов на Конгресс. С другой стороны, на Заявление о созыве Конгресса от 28 января любые НГО, гражданские инициативы смогут направить письма с протоколами о выдвинутых делегатах на электронный адрес Оргкомитета: belaruscongress@gmail.com





В соцсети Фейсбук открывается специальная группа “Усебеларускі Кангрэс за незалежнасць”, где публикуется вся информация о Конгрессе, включая файл с Инструкцией о нормах представительства и порядке выбора делегатов.







