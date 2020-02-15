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В Минске всё же возводят храм, против которого протестовали люди и срывали строительство

15.02.2020 15:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Рядом с парком «Дружбы народов» строят костел, который раньше хотели возвести в сквере «Котовка». Тогда планам власти города и религиозной общины помешали местные жители и активисты. Застройщик – «Ареса-Сервис-Строй», пишет Realt.by.

Работы идут на участке площадью 0,8 гектара, который отдали католической церкви под костел в августе 2019 года. С того времени эта земля на праве постоянного пользования принадлежит религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод». Она получила участок в качестве компенсации за срыв предыдущего строительства. Согласно паспорту объекта, костел будет готов да конца 2020 года.

В 2016 году весной в «Котовке» (находится в Сельхозпоселке) храму появиться не дали: местные жители увидели, как ради костела рубят деревья, и выступили против. Письма с просьбой остановить вырубку и прекратить работы они писали в Мингорисполком, администрацию Советского района и главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Но везде получали отказы: мол, вырубка, как и строительство, идет законно. А новое место искать якобы нецелесообразно, потому что на подготовку площадки в «Котовке» и весь проект уже потратили много денег верующих.

Позже вырубку поставили на паузу на время гнездования птиц. А когда ее вновь пустили, местные и эко-активисты снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что экс-глава Минска Андрей Шорец приостановил вырубку.

«Вопрос по «Котовке» надуманный, – посчитал тогда Андрей Шорец. – На сегодняшний день мы имеем сквер в частном секторе, через который пролегают пешеходные связи, кто-то там гуляет. Но, с моей точки зрения, особой экологической значимости он не имеет. И если бы там появился храм, то он бы украсил это место.

Но так как отдельные общественные организации поднимают этот вопрос, создают шумиху, в том числе в прессе, и люди выступили против, то мы приостановили эти работы, и, наверное, там строиться ничего не будет. Уберем спиленные деревья и предложим экологической организации, которая активно организовывала людей выступать против строительства храма, принять участие в благоустройстве этого сквера».

 
Теги: Минск
 
 
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Рядом с парком «Дружбы народов» строят костел, который раньше хотели возвести в сквере «Котовка». Тогда планам власти города и религиозной общины помешали...
 
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