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Число заразившихся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess достигло 285 человек

15.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess достигло 285 человек

На борту японского круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, зафиксированы еще 67 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом объявил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них у 38 человек не проявляются никакие симптомы заболевания», — сказал он.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Гражданство новых инфицированных не уточняется.

https://www.belta.by/

 
 
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На борту японского круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, зафиксированы еще 67 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об...
 
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