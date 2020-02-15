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Число заразившихся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess достигло 285 человек
15.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На борту японского круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, зафиксированы еще 67 случаев заражения
«Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них у 38 человек не проявляются никакие симптомы заболевания», — сказал он.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Гражданство новых инфицированных не уточняется.
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На борту японского круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту города Иокогама, зафиксированы еще 67 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об...
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