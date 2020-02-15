Леонид Заико: «Я готов работать премьер-министром»

Кажется, Леонид Заико, как никто другой, знает, что сегодня нужно делать с белорусской экономикой. Он часто раздает советы и рекомендации чиновникам, "Народная Воля". анализируя суровую белорусскую действительность. А почему ему самому не возглавить, например, одно из министерств и не показать, как надо работать, задалась вопросом





– Я никого жизни не учу, – и в шутку, и всерьез говорит Леонид Федорович. – Мой главный принцип: не мешать и дать возможность людям делать свои собственные ошибки.





– В свое время Александр Лукашенко предложил вашему коллеге экономисту Ярославу Романчуку раскрыть весь свой потенциал и возглавить колхоз. Но тот отказался. А вам предлагали колхоз или должность министра?





– Я сразу сказал, что пойду только премьер-министром. Чтобы по мелочам не беспокоили. Это было в те времена, когда еще премьер-министром был Сергей Линг, а я – членом экспертного совета при Совмине.





– Ну, иной раз и правда легче сделать самому, чем объяснять, как должно быть. Например, взять то же Министерство экономики…





– Да его вообще закрыть надо! Я туда могу пойти работать только для того, чтобы его ликвидировать. Совершенно бесполезная институция…