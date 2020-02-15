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Два серба стали игроками минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» продолжает усиливаться перед стартом нового футбольного сезоне. Сегодня клуб объявил о подписании двух сербских игроков. 21-летний сербский защитник «Урала» Доминик Динга будет выступать на правах аренды до конца сезона, а также контракт с минчанами подписал 26-летний сербский полузащитник Марко Павловски.
Доминик — уроженец города Нови-Сад, а первым клубом футболиста стал «Хайдук» из города Кула. Летом 2014 года перешел в молодежную команду «Войводины» (участник сербской Суперлиги) из родного города, а спустя год дебютировал уже за основной состав клуба в матче квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Весной 2016-го года серб отправился в «Урал», где отыграл 29 матчей.
До перехода в минское «Динамо» футболист на правах аренды выступал за белградский «Партизан».
Также Доминик Динга вызывался в юношеские сборные Сербии и являлся капитаном сборной U-17.
Что касается Марко, то он является воспитанником школы белградского ОФК, с 2011 года выступал за основную команду. Всего за родной клуб он провел 44 матча, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.
Летом 2013 года Марко отправился в аренду, в португальскую команду «Порто Б» (Д2). В составе команды Павловски сыграл в 30-ти матчах и заработал пять результативных баллов (2+3), а позже был выкуплен португальским клубом. В июле 2015 года отправился в аренду, в бельгийский клуб «Мускрон» (Д1). За эту команду сыграл четыре матча.
В августе 2016 перешел в хорватский «Сплит», в составе которого серб принял участие в 27-ми матчах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Через год, в августе 2017, Павловски становится игроком сербского клуба «Вождовац». Здесь футболист отыграл десять матчей. А в 2018 году Марко отправился в один из старейших португальских клубов «Варзин» (Д2), где выступал до текущего времени. В составе команды серб сыграл в 31-м матче и сумел заработать восемь результативных баллов (1+7).
В послужном списке Марко и яркие выступления на чемпионате Европы среди юношеских команд. В составе сборной Сербии (U-19) в 2013-ом году стал чемпионом Европы и также был капитаном своей сборной!
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По соглашению сторон был
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