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Шторм «Киара»: самолёт прилетел на час быстрее из Нью-Йорка в Лондон, благодаря попутному ветру

15.02.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мощный шторм «Киара» парализовал Европу. Жертвами стихии стали 9 человек, рассказали в программе «Плюс-минус». Первыми удар на себя приняли жители Великобритании. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Без света остались более полумиллиона домов.

Во Франции шторм обрушил на побережье 6-метровые волны.

Во многих районах вырваны деревья, повреждены здания и автомобили. В Германии из-за непогоды отменили рейсы поездов по всей стране. Сильный ветер буквально разворачивал самолёты боком.

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Шторм «Киара»: самолёт прилетел на час быстрее из Нью-Йорка в Лондон, благодаря попутному ветру

А лайнер «Британских авиалиний» и вовсе поставил рекорд по скорости. Вместо положенных 5 часов, благодаря попутному ветру, борт долетел из Нью-Йорка до Лондона на час быстрее.

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Мощный шторм «Киара» парализовал Европу. Жертвами стихии стали 9 человек, рассказали в программе «Плюс-минус». Первыми удар на себя приняли жители Великобритании....
 
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