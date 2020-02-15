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Шторм «Киара»: самолёт прилетел на час быстрее из Нью-Йорка в Лондон, благодаря попутному ветру
Источник материала: СТВ
Мощный шторм «Киара» парализовал Европу. Жертвами стихии стали 9 человек, рассказали в программе
Во многих районах вырваны деревья, повреждены здания и автомобили. В Германии из-за непогоды отменили рейсы поездов по всей стране. Сильный ветер буквально разворачивал самолёты боком.
А лайнер «Британских авиалиний» и вовсе поставил рекорд по скорости. Вместо положенных 5 часов, благодаря попутному ветру, борт долетел из Нью-Йорка до Лондона на час быстрее.
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Мощный шторм «Киара» парализовал Европу. Жертвами стихии стали 9 человек, рассказали в программе «Плюс-минус». Первыми удар на себя приняли жители Великобритании....
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