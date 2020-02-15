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В Европе впервые от коронавируса умер турист
Источник материала: СТВ
Новости мира. Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфицированный турист умер во Франции. 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января.
В самом же Китае свыше 25 тысяч врачей и медицинских работников со всех регионов страны прибыли в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, так как местные специалисты не справляются с большим потоком пациентов.
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Новости мира. Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфицированный турист умер во Франции. 80-летний...
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