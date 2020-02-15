ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» играет дома против «Автомобилиста». Онлайн матча

15.02.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

После долгой паузы «Динамо» возвращается на «Минск-Арену», где сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Минчане после победы над рижскими одноклубниками смогли на три очка оторваться от последнего места в КХЛ, но на финише сезона их ждет ряд матчей с топ-клубами лиги.

«Автомобилист» уже гарантировал себе место в плей-офф, но последнее время играет крайне неудачно. Причина — травма основного вратаря Якуба Коваржа.


Лэнни Тэйлор. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И все же аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча гостей. Коэффициент на победу «Динамо» — 3,94, «Автомобилиста» — 1,27.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Китаров – Павлович (А); Дерябин – Готовец, Дроздов – Спунер – Демков; Морроу – Денисов, Принс – Паре – Когалев; Достанко – Эллиотт, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

«Автомобилист»: Фомин (Галкин); Березин – Василевский, Доус (К) – Холланд – Мэйсек; Трямкин – Мамкин, Плэтт (А) – Литовченко – Секстон; Попов – Валитов, Белоусов – Дацюк (А) – Гареев; Овчинников – Хрипунов, Мозер – Кучерявенко – Обидин.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгой паузы «Динамо» возвращается на «Минск-Арену», где сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе впервые от коронавируса умер турист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика