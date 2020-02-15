Минское «Динамо» играет дома против «Автомобилиста». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

После долгой паузы «Динамо» возвращается на «Минск-Арену», где сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Минчане после победы над рижскими одноклубниками смогли на три очка оторваться от последнего места в КХЛ, но на финише сезона их ждет ряд матчей с топ-клубами лиги.

«Автомобилист» уже гарантировал себе место в плей-офф, но последнее время играет крайне неудачно. Причина — травма основного вратаря Якуба Коваржа.



Лэнни Тэйлор. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И все же аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча гостей. Коэффициент на победу «Динамо» — 3,94, «Автомобилиста» — 1,27.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Граньяни (А) – Ерёменко, Дадонов – Китаров – Павлович (А); Дерябин – Готовец, Дроздов – Спунер – Демков; Морроу – Денисов, Принс – Паре – Когалев; Достанко – Эллиотт, А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

«Автомобилист»: Фомин (Галкин); Березин – Василевский, Доус (К) – Холланд – Мэйсек; Трямкин – Мамкин, Плэтт (А) – Литовченко – Секстон; Попов – Валитов, Белоусов – Дацюк (А) – Гареев; Овчинников – Хрипунов, Мозер – Кучерявенко – Обидин.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:

FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).