С 16 февраля снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 16 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию снижения курса национальной валюты, с 16 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 16 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейку.

Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 февраля : дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал , как будет меняться стоимость бензина на заправках. Он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.