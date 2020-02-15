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Два воина

15.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые  воиныинтернационалисты,участники боевых действий в Афганистане!

Ежегодно 15 февраля, в День памяти воинов-интернаци-оналистов, мы отдаем дань уважения и благодарности военнослужащим, выполнявшим воинский долг в горячих точках.

Прошел 31 год с того времени, как закончилась афганская война для советских воинов. Но ее эхо и сегодня не затихает в наших сердцах. Эта война вписала особую страницу в летопись Вооруженных Сил Республики Беларусь, стала символом верности военной присяге и солдатскому долгу.

Вечная память погибшим на чужой земле. Низкий поклон и глубокие соболезнования их родным.

Воины-интернационалисты — живой пример героизма, гражданственности и патриотизма для молодежи. Мы глубоко признательны вам за активную жизненную позицию и значительный вклад в общественную жизнь Вороновщины.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и благополучия! Пусть никогда ужасы войны не повторятся.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 

Два воина

Злым роком восприняли в семье Тищенко известие об отправке сына-призывника на службу в горячую точку. Некогда отец Сергея прошел дорогами Великой Отечественной войны, а в 1984-м ему самому выпало стать миротворцем в Афганистане. Так два поколения в этой семье сражались за мир.

Два воина

Отец

 Григорий Тищенко родился 9 мая (согласитесь, судьбоносное число) 1924 года в селе Лиман Харьковской области. В семнадцать лет, приписав себе лишний год, он добровольцем ушел на фронт. За годы войны был трижды ранен.

На интернет-сайте https://pamyat-naroda.ru/, где по крупицам энтузиастами собраны сведения о героях войны, есть копия документа, описывающего подвиги нашего земляка: «Тов. Григорий Григорьевич Тищенко, участник боев за нашу Советскую Родину, 12.8.1942г. в составе 3-го Украинского фронта 61-й армии 78-го стрелкового полка в должности стрелка… Выполняя поставленную боевую задачу по прорыву обороны немцев на реке Северный Донец, был ранен 16.10.43г., слепое осколочное ранение грудной клетки, и направлен на излечение в госпиталь… После участвовал в составе 1-го Белорусского фронта 61-й армии 23-й стрелковой дивизии 117-го стрелкового полка в должности командира стрелкового отделения… 

Тов. Тищенко проявил мужество и отвагу по взятию укрепленного населенного пункта и был ранен 22.2.45г., сквозное осколочное ранение левого бедра и правого плеча…


Два воина

Тов. Тищенко Г.Г. прибыл в 515-ю отдельную стрелковую роту при военном складе в мае 1945 года, за этот период показал себя дисциплинированным, требовательным, добросовестно относится к служебным обязанностям. Морально устойчив, идеологически выдержан, партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан».

— Дедушка — моя гордость. Это был человек уважаемый, добрый, отзывчивый на чужое горе и очень справедливый, — пересматривает пожелтевшие фото в семейном архиве внучка Григория Григорьевича Елена Велигор. —  О войне он рассказывал очень мало. Говорил только, что дошел до Берлина. День Победы встретил в госпитале. Осколок, который застрял между легкими и сердцем, долго напоминал о себе. Конечно же, здоровье было подорвано, не дожив несколько месяцев до юбилея, в 59-летнем возрасте дедушка умер.


Два воина

Капитан Г.Г. Тищенко награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы».

После войны Григорий Тищенко окончил Высшую партийную школу, трудился в разных отраслях народного хозяйства. Однажды познакомившись в поезде с девушкой Анной, женился. Надо сказать, что у Анны Ивановны была своя «военная история», ее эвакуировали со Смоленщины. У супругов Тищенко родились шестеро деток. После длительных скитаний по Союзу семья обосновалась в деревне Пожижма Вороновского района.

 
Два воина

Сын

 
Два воина

Сергей Тищенко с возрастом начал понимать молчание отца в ответ на просьбы рассказать о войне:

— Незачем бередить былые раны, да и ужасы войны не для детского сознания, — вглядываясь вдаль, задумчиво произносит собеседник. — В армию я должен был идти весной 1984-го, предположительно служить в Морфлоте, но скоропостижно умер отец. Мне дали отсрочку. А в ноябре выдали «путевку» на Самарканд. Там — полугодовая «учебка». Меня готовили связистом для работы на ЗАС-аппаратуре. 22 апреля 1985г., взяв подписку о неразглашении, нас перебросили в Афганистан. Некоторое время новобранцы были в «карантине»: нужно было научиться быстро находить укрытие при обстреле, без паники реагировать на бомбежки и свист пуль. Общение с местным населением тоже требовало осторожности. Даже от детей нужно было ожидать опасности: душманы платили гражданским за подрыв советской военной машины, минирование зданий, территории. Днем был «мир», а с наступлением темноты начинались ожесточенные бои. Чужая территория, гористая местность, климат, конечно, усложняли условия выполнения миссии советских войск.


Два воина

Служил я в Кабуле, воинская часть располагалась недалеко от знаменитого дворца Хафизуллы Амина, президента Афганистана, расстрелянного 27 декабря 1979 года. Ярко помнится участие в операциях. Мне необходимо было проложить кабель и наладить связь. Это только в фильмах солдаты передавали информацию по телефону-рации, а в реальности в мою службу на себе приходилось тащить, помимо обмундирования, катушку с кабелем. Общий вес мог превышать собственный. 

Воспоминания Сергея Гри-горьевича об афганской войне пропитаны пылью, болью и чувством настоящего товарищества: схватки с «духами», в которых советские солдаты побеждали в разы превосходящие отряды врага, выходы «на караваны», смерть друзей, боевые операции, короткие передышки между ними. И разговоры, которые чаще всего сводились к главному — родному дому.


Два воина

— Письма родным тщательно проверялись: фото с оружием, информация о боевой обстановке были под запретом. Поэтому писали о погоде, — улыбается Сергей Григорьевич. — Из «экзотики» в конверт вкладывали засушенных скорпионов и пауков.

За полтора года службы парень почувствовал особую ценность жизни, ее вкус. И по возвращении, случайно обратив внимание на маленькую березку у дороги, в его груди буквально защемило: вот оно — родное. Слава богу, жив и невредим.

— Видимо, отец-воин на небесах стал моим Ангелом-хранителем, а при жизни в «свою» войну принял на себя все раны родных, — философствует седой мужчина.


Два воина

Род защитников Отечества в семье Сергея Григорьевича и Ольги Мечиславовны Тищенко не прервался: сыновья Григорий (назван в честь деда-воина Победы) и Николай служили в Беларуси — мирной стране. Солдатской наукой у Сергея Григорьевича уже интересуются внуки — Артем и Тимур. А дедушка, целуя в макушки ребятишек, просит Бога о мирном будущем для них.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора и из архива семьи Тищенко.

 
 
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Уважаемые  воины—интернационалисты,участники боевых действий в Афганистане! Ежегодно 15 февраля, в День памяти воинов-интернаци-оналистов, мы отдаем дань...
 
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