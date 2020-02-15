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Как чемпионка Беларуси по теннису нашла себя в шоколадной индустрии

15.02.2020 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Илона Кремень почти год назад увлеклась новым для себя делом. Она рассказала Blizko.by, как ее страсть к шоколаду переросла в прибыльное хобби.

Как чемпионка Беларуси по теннису нашла себя в шоколадной индустрии
Илона Кремень со своими изделиями
Я с пяти лет профессионально занимаюсь большим теннисом, пишет blizko.by Являюсь чемпионкой Беларуси, мастером спорта международного класса. За моими плечами больше 150 кубков и международных наград. Благодаря спорту я ездила по миру, и видела, каким бывает шоколад и что из него делают. Смогла попробовать большое количество вкусов, которых в Минске не было. А позже задумалась, почему бы не сделать что-то подобное в нашей стране. Кстати, шоколад – это моя страсть. Я его обожаю.
 

 
Шоколадом я увлеклась в 2019 году. Первым делом рассказала родителям, чем хочу заниматься. На удивление, они меня поддержали. Сказали, что идея интересная, пробуй. По сей день семья меня поддерживает.

«Просто залить шоколад в форму и достать не получится»

Первыми моими работами были шоколадные букеты. Получались они достаточно хорошо. Найти все необходимое для приготовления букета не составило большого труда. Я заказала силиконовые формочки в виде бутона розы, а шоколад купила в одном из кондитерских магазинов Минска. На первых порах я перепробовала разные виды и вкусы шоколада. Но остановилась на итальянском. Цена за килограмм такого шоколада начинается в среднем от 20 рублей. Есть и по 130. Такой дорогой я не беру.



 Чтобы составить букет нужны готовые шоколадные бутоны, шпажки и оберточная бумага. На словах, звучит все довольно просто. Но на деле – это сложный, кропотливый процесс. Просто залить шоколад в форму и достать не получится. Каждую форму надо дорабатывать вручную. Лепестки в бутоне получаются очень тонкие, поэтому ломаются. Чтобы такого не происходило, надо каждый отдельно проработать топленым шоколадом.

Спрос – на праздники

Первый шоколадный букет мне так понравился, что я решила продавать свои изделия. Для этого сделала фотографии и завела страничку в Instagram. Люди подписывались, интересовались, но не покупали. Лишь первый положительный отзыв дал мне толчок к развитию.
 
Я начала участвовать в ярмарках перед праздниками. Мой покупатель – это девушки. Парни ко мне обращаются не часто. В основном, шоколадные изделия люди приобретают в качестве подарка на праздники – 8 марта, Новый год, День учителя, 14 февраля. В такие дни, бывало, приходилось работать целые сутки. На день учителя было так много заказов, что на помощь звала родителей. Работали вместе без остановок с 10 утра до 5 утра.

Для парней – «пиво», для девушек – «косметика»

Сейчас у меня достаточно большой ассортимент шоколадных изделий. Я делаю бутоны роз двух видов: одни более круглые, другие более ажурные. Их оформляю в букеты и в композиции в шляпных коробках, коробках в виде сердца, корзинках, подарочных шкатулках. Также изготавливаю шоколадные буквы, из которых составляю имена и фразы, например, «Я тебя люблю».
 

 
Есть у меня и различные фигурки. Для парней – набор шоколадных инструментов, танк, машины, пистолет, граната и т.д. Особенно им нравится пивной набор, который состоит из шоколадной бутылки пива, кружки, краба и рыбы. Для девушек есть набор косметики, сердечки, мышки, мишки, единороги и т.д. Скоро начну делать шоколадные «лабутены». Любое изделие я могу приготовить из белого, молочного или горького шоколада. Букет из 19 роз, например, стоит 24 рубля. На его изготовление я трачу около трех часов.

Стремление к профессионализму

Сейчас готовка из шоколада является для меня все-таки хобби, а не бизнесом: все делается в домашних условиях. Но хочется выйти на профессиональный уровень. Мне нравиться работать с шоколадом и преподносить людям его в таком необычном виде. 
 
Правда, для профессионального уровня нужно снять помещение, обустроить его под мастерскую, закупить темперирующие машины. А это требует больших затрат. Одна только темперирующая машина стоит от 7 до 10 тысяч евро.
 
Все фото: архив героини
 
Теги: Минск
 
 
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Илона Кремень почти год назад увлеклась новым для себя делом. Она рассказала Blizko.by, как ее страсть к шоколаду переросла в прибыльное хобби.
 
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