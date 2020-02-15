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Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля

15.02.2020 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грандиозное шоу мужественности и силы готовится пройти в нашей столице 29 февраля, сообщили в программе «СТВ-спорт». На ринге арены Falcon Club сойдутся лучшие бойцы из Беларуси, России, Польши, Азербайджана, Армении и других стран в промоушинге MGC.

В нём организаторы соединили все виды единоборств. Главная цель соревнований сделать шоу для зрителей, в котором помимо самих состязаний гостей будет ждать много интересного.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля


Константин Маханьков, организатор турнира:
Основным гостем бойцовским будет Олег Тактаров. Это первый чемпион UFC, из России, это знаковая личность, герой Голливуда, киноактер. Один из таких людей, на которых стоит посмотреть и кого стоит послушать.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля


Главным боем турнира станет схватка белоруса Максима Сподаренко и Рамала Асланова. Вместе с тем, обещает быть интересным поединок нашего соотечественника Михаила Долголевца с украинцем Владиславом Танцюрай. Для Михаила это дебют в профессиональном боксе, причём в весе меньше привычного.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля


Михаил Долголевец, участник летних Олимпийских игр-2012:
Хочется попробовать себя в профессиональном боксе. Это другая манера, немножко другие правила, в отличие от любительского олимпийского бокса, поэтому это интересно. Нагрузки максимальные, к турниру выйдем на пиковую форму. Все будет прекрасно.

Гостем будет голливудский актёр. Бои MGC пройдут в Минске 29 февраля

Все поединки турнира телеканал СТВ покажет в эфире. 

Люди в материале: Константин Маханьков, Олег Тактаров, Михаил Долголевец

 
 
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Новости Беларуси. Грандиозное шоу мужественности и силы готовится пройти в нашей столице 29 февраля, сообщили в программе «СТВ-спорт». На ринге арены Falcon Club...
 
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