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«Шахтер» продолжает побеждать на сборах в Турции

15.02.2020 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» на втором турецком сборе провел очередной спарринг и обыграл украинский «Колос» со счетом 2:1.


Фото: ФК «Шахтер»

Начало матча осталось за «Колосом», за первые минуты матча у соперника было две весьма перспективных быстрых атак — каждую из них нападающий «Колоса» завершал ударом головой, но мяч пролетал мимо.

Впрочем, счет открыл «Шахтер» после подачи углового: Кендыш уверенно переиграл своего оппонента в верховой дуэли и послал мяч в сетку. Голевой пас на счету Антича.

Он же ассистировал Диасамидзе на 37-й минуте, но там индивидуальными действиями отличился грузинский хавбек. Между голами «Шахтера» вместился и мяч в исполнении игроков «Колоса» — вновь прошла комбинация с выводом игрока под удар головой.

Вторая половина прошла в режиме встречных атак. Но опасные моменты у обоих ворот не завершились голами.

«Шахтер»: Чесновский (Фильцов, 46), Бурко (Матвейчик, 46), Политевич (Хадаркевтч, 62), Сачивко (к) (Ламбулич, 79), Антич (Макаренко, 75), Кендыш (Сзоке, 67), Селява (Булычев, 46), Диасамидзе (Хващинский, 67), Баланович (Подстрелов, 67), Шиндагоридзе (Лулаку, 60), Бодул (Вишняков, 77).

Голы: 1:0 — Кендыш (16, пас — Антич). 1:1 — Смирний (20). 2:1 — Диасамидзе (37, пас — Антич).

На втором сборе «Шахтер» уже обыграл тульский «Арсенал». 15 февраля «горняки» сыграют с грузинской «Дилой» 18 февраля и 21 февраля завершат программу спаррингов матчем против клуба из Туркменистана «Шагадам».

Напомним, ранее на сборе в Турции в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0, во втором уступил польскому «Пясту» — 0:2, в третьем обыграл грозненский «Ахмат» — 3:1, а в последнем сыграл вничью с боснийским «Вележем».

4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор, который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнили ряды «кротов» защитник Сергей Политевич, сербский нападающий Игор Иванович, полузащитник Юрий Кендыш и защитник Роман Бегунов.

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай, перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш, Павел Рыбак. Два последних игрока перешли в «Ислочь». Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Команда Вернидуба продолжает подготовку к новому сезону в белорусском футболе.
 
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