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«Шахтер» продолжает побеждать на сборах в Турции
Источник материала: Tut.by
Солигорский «Шахтер» на втором турецком сборе провел очередной спарринг и обыграл украинский «Колос» со счетом 2:1.
Начало матча осталось за «Колосом», за первые минуты матча у соперника было две весьма перспективных быстрых атак — каждую из них нападающий «Колоса» завершал ударом головой, но мяч пролетал мимо.
Впрочем, счет открыл «Шахтер» после подачи углового: Кендыш уверенно переиграл своего оппонента в верховой дуэли и послал мяч в сетку. Голевой пас на счету Антича.
Он же ассистировал Диасамидзе на 37-й минуте, но там индивидуальными действиями отличился грузинский хавбек. Между голами «Шахтера» вместился и мяч в исполнении игроков «Колоса» — вновь прошла комбинация с выводом игрока под удар головой.
Вторая половина прошла в режиме встречных атак. Но опасные моменты у обоих ворот не завершились голами.
«Шахтер»: Чесновский (Фильцов, 46), Бурко (Матвейчик, 46), Политевич (Хадаркевтч, 62), Сачивко (к) (Ламбулич, 79), Антич (Макаренко, 75), Кендыш (Сзоке, 67), Селява (Булычев, 46), Диасамидзе (Хващинский, 67), Баланович (Подстрелов, 67), Шиндагоридзе (Лулаку, 60), Бодул (Вишняков, 77).
Голы: 1:0 — Кендыш (16, пас — Антич). 1:1 — Смирний (20). 2:1 — Диасамидзе (37, пас — Антич).
На втором сборе «Шахтер» уже
Напомним, ранее на сборе в Турции в первом спарринге
4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.
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Но «Шахтер»
Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».
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