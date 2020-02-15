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Какие деревья нужно обрезать в феврале?
Источник материала: СТВ
Февраль для дачников – начало горячей поры. Чтобы плодовые деревья давали хороший урожай, их нужно обрезать каждый год. Делают это зимой, ведь для растений это – стресс, и им легче его пережить, когда они находятся в состоянии покоя. Как правильно удалять старые ветки и не остаться летом без сочных фруктов, рассказали в программе
Сергей Халимоненко, младший научный сотрудник отдела технологии РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
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Февраль для дачников – начало горячей поры. Чтобы плодовые деревья давали хороший урожай, их нужно обрезать каждый год. Делают это зимой, ведь для растений это –...
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