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Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе

15.02.2020 19:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ванесса Колодинская выиграла золото проходящего в Риме чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе

В финале в весовой категории до 53-х килограммов белоруска встречалась с Есикой Блаcкой из Нидерландов. Наша спортсменка боролась активнее и закономерно победила по очкам 3:1, завоевав золото.

Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе

Бронзу в копилку нашей сборной накануне принесла Ирина Курочкина. Она заняла третье место в весовой категории до 57 килограммов.

Люди в материале: Ванесса Колодинская, Ирина Курочкина

 
 
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Новости Беларуси. Ванесса Колодинская выиграла золото проходящего в Риме чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт».  В финале в весовой категории до...
 
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