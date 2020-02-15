|
Ванесса Колодинская завоевала золото ЧЕ по борьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ванесса Колодинская выиграла золото проходящего в Риме чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт».
В финале в весовой категории до 53-х килограммов белоруска встречалась с Есикой Блаcкой из Нидерландов. Наша спортсменка боролась активнее и закономерно победила по очкам 3:1, завоевав золото.
Бронзу в копилку нашей сборной накануне принесла Ирина Курочкина. Она заняла третье место в весовой категории до 57 килограммов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ванесса Колодинская выиграла золото проходящего в Риме чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-спорт». В финале в весовой категории до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)