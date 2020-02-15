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Мужская спринтерская гонка в Антхольце. Победил россиянин Логинов, белорус Смольский – 15-й
Источник материала: СТВ
Новости мира. На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 15 февраля прошла мужская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-спорт». Ее победителем сенсационно стал российский стреляющий лыжник Александр Логинов.
Он не допустил ни одного промаха и на 6,5 секунд опередил серебряного медалиста – француза Кантена Фийон-Майе. Третий результат показал еще один француз – Мартен Фуркад.
Лучшим среди белорусов стал Антон Смольский. Он 15-й при чистой стрельбе. От Логинова Смольский отстал на 1 минуту и 13 секунд.
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Новости мира. На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 15 февраля прошла мужская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-спорт». Ее...
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