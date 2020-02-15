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Последствия аварий на автодороге М1/Е30 видны до сих пор. Некоторые доставляют неудобства
15.02.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последние два дня участок автодороги М1/Е30, находящийся рядом с Брестом, доставил водителям немало проблем. В четверг прямо на кольце у одного из грузовиков прицеп
В большинстве случае последствия таких аварий на следующий день не видны. Но не в этот раз. Например, на кольце хоть прицеп и убрали, однако груз до сих пор лежит в кювете накрытый тентом, сообщают очевидцы. Фото выше - как раз оттуда. Правда, к этому времени тент уже сняли, видимо, для погрузки и перевозки груза. Ну такие последствия хотя бы никому не мешают. А вот ситуация возле д. Черни оказалась хуже.
В результате ДТП был поврежден (точнее, полностью уничтожен) один из светофоров, находящийся на разделительной полосе. По этой причине дала сбой вся система и теперь на перекрестке ни один светофор не работает. А это доставляет определенные неудобства водителям. Трафик со второстепенных дорог здесь немалый, а переехать 4-полосную трассу оказывается не так уж и легко. Ладно, сейчас выходные (наверное, поэтому никто ничего и не делает), однако скоро начнутся будние дни и здесь может случиться небольшой транспортный коллапс. Хоть бы до новых ДТП не дошло (потому что до установки светофора они случались здесь регулярно).
Фото выше: здесь был светофор, из-за отсутствия которого сейчас все не работает. Фото ниже: его остатки вчера.
Вот такие «напоминалки» можно встретить на дорогах. Они как бы говорят водителям: «не спеши, будь аккуратным, следи за скоростью, смотри по сторонам!».
И в конце - немного полезного автомобильного юмора. Где-то в США есть
Может, стоит иногда так делать?
Обновлено
Нам прислали фотографии с каменецкого кольца, на которых видно, что упавший груз уже убирают.
Будем надеяться, что и ситуацию со светофором ответственные службы тоже решат оперативно.
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Последние два дня участок автодороги М1/Е30, находящийся рядом с Брестом, доставил водителям немало проблем. В четверг прямо на кольце у одного из грузовиков...
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