ПВТ и Федерация профсоюзов обсудили поправки в трудовое законодательство для IT-сферы

Источник материала: Вороновская газета





Как защитить права тех, у кого рабочий день не вписывается в график, а рабочее место не только офис. Эти вопросы обсудили сегодня представители IT-сферы и Федерации профсоюзов Беларуси.

Не секрет, что в будущем одни профессии попросту исчезнут, другие – будут автоматизированы. Чтобы защитить интересы сотрудников, необходимо детально прогнозировать возможные изменения в условиях цифрофизации и создавать стратегии.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

«По всем прогнозам, ближайшие 10 лет на рынке труда в нашей стране и по всему миру произойдут фундаментальные изменения. К этому надо быть готовым. Это рождает очень много вопросов о занятости людей и о трудовом законодательстве. Поэтому сегодня мы с Федерацией профсоюзов Беларуси это обсуждаем».

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

«Мы сегодня говорим о том, что размывается понятие рабочего места. При участии профсоюзов мы вносили этот пункт в обновленный Трудовой кодекс, и появилась глава «Дистанционная работа, работа на удалении». Это сегодня дает возможность заключить трудовой договор для того, чтобы получить все гарантии законодательства тому человеку, который работает сегодня на удалении».

Следующая встреча, на которой обсудят поправки в трудовое законодательство для IT-сферы, состоится в мае.