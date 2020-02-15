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7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

15.02.2020 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рассказываем, как выглядеть на все сто после утомительной дороги, ожиданий и недосыпов.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Лазурные берега, шум прибоя, пылающие закаты. Счастливые воспоминания из отпуска. Вы, отдохнувшие и довольные, возвращаетесь к привычному образу жизни. Самолёты, поезда, автомобили помогают нам быстро попасть из одной точки в другую, но вместе с этим неблаготворно влияют на нашу кожу.

Придаём блеск и сиянию глазам. Нам помогут глазные капли. Они снимают красноту и раздражение. Особенно это пригодится тем, кто много часов провел за рулём.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Боремся с тёмными кругами под глазами. Тканевые патчи для глаз легко помещаются в походную косметичку, снимают усталость, увлажняют и успокаивают кожу вокруг глаз. За неимением таковых сойдут и обычные ватные диски, смоченные холодной водой.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Используем увлажняющие маски.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Пользуемся жирным бальзамом для губ без вазелина. Либо применяем маску для губ.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Правильное питание. Популярным и доступным средством от вздутия живота является активированный уголь. Можно растворить его в стакане воды.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

Снимаем усталость после длительной дороги. Ложимся на пол, ноги поднимаем и прислоняем к стене. Остаемся в такой позе минут 10, а после принимаем прохладный душ.

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

7 эффективных способов восстановиться после утомительной дороги

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Рассказываем, как выглядеть на все сто после утомительной дороги, ожиданий и недосыпов. Лазурные берега, шум прибоя, пылающие закаты. Счастливые воспоминания из...
 
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