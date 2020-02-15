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«Ман Сити» экстренно созвал футболистов после новости об исключении клуба из еврокубков
Источник материала: Tut.by
Боссы «Манчестер Сити» оперативно отреагировали на новость об исключении команды из еврокубков на два года,
В течение часа после решения УЕФА представители «Манчестер Сити» разослали футболистам текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано, которое состоялась сегодня, 15 февраля.
На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Также британские СМИ утверждают, что главный тренер Хосеп Гвардиола обеспокоен тем, как запрет УЕФА на участие в еврокубках может сказаться на планах футболистов клуба.
Гвардиола понимает, что остранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов и Лиги Европы для некоторых игроков станет весомым поводом сменить команду.
Интересно, что сразу после новости об отстранении клуба появились вполне обоснованные слухи о том, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» предстоящим летом. Одним из главных претендентов на специалиста считается «Ювентус».
Напомним, УЕФА
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На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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