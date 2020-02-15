«Ман Сити» экстренно созвал футболистов после новости об исключении клуба из еврокубков

Источник материала: Tut.by

Боссы «Манчестер Сити» оперативно отреагировали на новость об исключении команды из еврокубков на два года, сообщает championat.com со ссылкой на The Telegraph.



Фото: sport-xl.org

В течение часа после решения УЕФА представители «Манчестер Сити» разослали футболистам текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано, которое состоялась сегодня, 15 февраля.

На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Также британские СМИ утверждают, что главный тренер Хосеп Гвардиола обеспокоен тем, как запрет УЕФА на участие в еврокубках может сказаться на планах футболистов клуба.

Гвардиола понимает, что остранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов и Лиги Европы для некоторых игроков станет весомым поводом сменить команду.

Интересно, что сразу после новости об отстранении клуба появились вполне обоснованные слухи о том, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» предстоящим летом. Одним из главных претендентов на специалиста считается «Ювентус».

Напомним, УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки. При этом в самое ближайшее время клуб намерен подать апелляцию.