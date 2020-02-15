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Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прошли сквозь тернии к звёздам и вновь сели за студенческую скамью. Только в этот раз, чтобы принять участие в первом съезде выпускников Гродненского университета имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая встреча уникальна, ведь в истории вузов Беларуси проходит впервые. В числе делегатов – известные политики, успешные руководители и звёзды творческого мира.
Песня на студенческий лад про улицу в Гродно, где когда-то располагался исторический факультет. Для бывшего его студента, а ныне главного редактора издательского дома «Звязда» Павла Сухорукова мотив стал пророческим: в университете он встретил ту, ради которой сменил статус «холост».
Павел Сухоруков, главный редактор издательского дома «Звязда»:
Зарабатывать со студенческой скамьи начал и Евгений Невгень, разработал QR-коды для университета, а после и вовсе создал мобильное приложение, которое впечатлило не только два миллиарда пользователей всемирной паутины, но и Марка Цукерберга – он купил разработку. Неудивительно, что студенты буквально засыпали Евгения вопросами.
А Евгений и не против поделиться опытом. Когда приезжает в родной вуз, всегда встречается со студентами.
Евгений Невгень, разработчик мобильного приложения:
В этих стенах они не были по 10 лет, 20, а то и 40. Две сотни выпускников разных лет и разных факультетов, кажется, буквально вчера волновались во время сессии, а сегодня стали успешными руководителями и политиками, именитыми учёными и музыкантами. А значит преподаватели даром время не тратили.
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это одно из первых мероприятий в марафоне праздников в честь 80-летия Купаловского вуза. Как и все сегодняшние делегаты, университет начинал с малого: в 40-м году прошлого столетия это был учительский институт с сотней студентов.
А сегодня – самый крупный и многопрофильный региональный вуз страны, который окончили почти 90 тысяч белорусских и иностранных специалистов.
Галина Буро, корреспондент:
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Его разработку купил Цукерберг, а он с энтузиазмом отвечает на вопросы студентов. Кто пришёл на встречу выпускников ГрГУ им. Я. Купалы?
Новости Беларуси. Прошли сквозь тернии к звёздам и вновь сели за студенческую скамью. Только в этот раз, чтобы принять участие в первом съезде выпускников...
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