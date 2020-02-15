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«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?
Источник материала: СТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Вадим Щеглов:
Юлия Шпилевская:
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«Электрик же не скажет – розетку в санузле я чинить не буду, потому что она не в гостиной». От какой роли Шпилевская бы отказалась?
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы уже 20 лет играете на сцене Купаловского. Юлия Шпилевская,...
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