КВН: На самом деле апостол Лука - это не имя, а недописанная фамилия









Ребятам из Могилева противостояли: «Буряты» (Улан-Удэ, Иркутск), «Юра» (Университет Синергия, Москва), сборная Татнефти (Альметьевск).

В результате в четверть финала прошли все, кроме «Бурят».





Сразу отметим, игра белорусов разочаровала и обрадовала одновременно. Разочарование в том, что радость от их искромётной «визитки» была недолгой. Начали за здравие – так это про них. Наши ребята на сцене «по образу и подобию» были похожи на четверку «Битлз»: тоже в строгих темных костюмах, без широких размашистых движений в стиле «Выйду на улицу, гляну на село», романтичные и, к сожалению, без вокалистов. Как сказал персонаж комедии Рязанова: «Каскаду маловато».









Впрочем, наша четверка стильных молодых людей из Могилева все-таки выгодно отличалась от остальных участников КВН. И жюри запомнило белорусов, Муругов подытожил: Здорово, что белорусы присоединились пока только в КВН.





Вот потому и здорово, что не присоединились!







