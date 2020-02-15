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КВН: На самом деле апостол Лука - это не имя, а недописанная фамилия

15.02.2020 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это шутка команды из Могилева «Доктор Хаус», которая сегодня играет в Высшей лиге нынешнего сезона Клуба веселых и находчивых



Ребятам из Могилева противостояли: «Буряты» (Улан-Удэ, Иркутск), «Юра» (Университет Синергия, Москва), сборная Татнефти (Альметьевск). 
В результате в четверть финала прошли все, кроме «Бурят». 

Сразу отметим, игра белорусов разочаровала и обрадовала одновременно. Разочарование в том, что радость от их искромётной «визитки» была недолгой. Начали за здравие – так это про них. Наши ребята на сцене «по образу и подобию» были похожи на четверку «Битлз»: тоже в строгих темных костюмах, без широких размашистых движений в стиле «Выйду на улицу, гляну на село», романтичные и, к сожалению, без вокалистов. Как сказал персонаж комедии Рязанова: «Каскаду маловато». 


Впрочем, наша четверка стильных молодых людей из Могилева все-таки выгодно отличалась от остальных участников КВН. И жюри запомнило белорусов, Муругов подытожил: Здорово, что белорусы присоединились пока только в КВН. 

Вот потому и здорово, что не присоединились! 

Шутки "Доктора Хаусса: 

"Беларусь...Это вокруг нас распался Советский Союз!

- Ты еще про картошку пошути
- Ты, что дурак - нельзя про религию шутить... 
 
Теги: Могилев
 
 
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Это шутка команды из Могилева «Доктор Хаус», которая сегодня играет в Высшей лиге нынешнего сезона Клуба веселых и находчивых
 
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