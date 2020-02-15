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«Безобразная безответственность». Грабовский прошелся по хоккеистам минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко
— Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой — это привело к такому результату.
— Почему команда находится в таком разобранном состоянии?
— Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.
— Проблема в психологии?
— Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.
— Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?
— Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.
— Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?
— Вы же смотрите статистику — видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.
— Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?
— Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов — можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.
— Кто-то порадовал сегодня?
— Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы.
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко прошелся по хоккеистам после поражения от «Автомобилиста» (4:6), которое стало для команды 44-м в сезоне.
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