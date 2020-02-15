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«Безобразная безответственность». Грабовский прошелся по хоккеистам минского «Динамо»

15.02.2020 21:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко прошелся по хоккеистам после поражения от «Автомобилиста» (4:6), которое стало для команды 44-м в сезоне. Его слова приводит Hockey.by.

— Причина сегодняшнего поражения в невыполнении тренерской установки. Безобразная безответственность, не работали в течение всего матча. Допустили ненужные ошибки плюс недонастрой — это привело к такому результату.

— Почему команда находится в таком разобранном состоянии?

— Люди так готовятся к играм. На такие матчи нужно настраиваться, зная, что против них играют лучшие в нападении в КХЛ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Проблема в психологии?

— Каждый игрок должен в себе находить мотивацию выходить и биться, а не выполнять те действия, о которых не просил тренерский штаб.

— Может, хоккеисты уже расслабились и просто доигрывают сезон?

— Значит это не хоккеисты и их здесь быть не должно. Если игроки выходят недонастроенные или без мотивации, то это проблема игрока.

— Много таких хоккеистов, которых здесь не должно быть?

— Вы же смотрите статистику — видите, кто и как ошибается. И они это делают на протяжении всего чемпионата. Есть люди, которые стараются, отдаются игре. К сожалению, у нас их немного.

— Этот матч можно сравнить с тем, что был в Екатеринбурге, но урок не усвоили?

— Если сравнивать с той игрой, то тогда команда была свежее, просто где-то допустили провал в третьем периоде. Сегодня во второй двадцатиминутке было минут десять, когда играли в нормальный хоккей. А так, как в прошлой, так и в этой игре вратари не выручили. Столько голов — можно задать вопрос голкиперам. Ты выходишь играть и должен выручать команду.

— Кто-то порадовал сегодня?

— Я бы не сказал, что кто-то порадовал на сто процентов. Потому что вроде бы есть игроки, которые показали хороший результат, но и допустили ошибки, за которыми последовал итог на табло. Поэтому выделять кого-то не хотелось бы.

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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский жестко прошелся по хоккеистам после поражения от «Автомобилиста» (4:6), которое стало для команды 44-м в сезоне.
 
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