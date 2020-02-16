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«Получается, что любой водитель – априори потенциальный преступник?»

16.02.2020 07:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Получается, что любой водитель – априори потенциальный преступник?»
АиФ

Садиться за руль сейчас опасно, даже если ты законопослушный гражданин и соблюдаешь все правила. Достаточно пешеходу, разговаривающему по телефону, выбежать под колеса машины – и водитель уже преступник.

«Получается, что любой водитель – априори потенциальный преступник?» Обязательно ли клеить отметку о прохождении техосмотра на лобовое стекло?

При этом нередко пешеходы считают себя бессмертными и переходят дорогу на «красный», а то и вообще вне пешеходного перехода.

Необходимо менять законодательство, чтобы ответственность за то, что происходит на дороге, нес не только водитель, но и пешеход. Иначе получается, что любой водитель – априори потенциальный преступник?

О. Корнеевец, Гродно

 
 
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АиФ Садиться за руль сейчас опасно, даже если ты законопослушный гражданин и соблюдаешь все правила. Достаточно...
 
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