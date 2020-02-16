Глядишь, и уклонистов было бы меньше, а молодые люди шли бы на службу с удовольствием, а не словно на каторгу.
Д. Жук, Минск
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«Военным делом должны заниматься только те, кто действительно этого хочет»
16.02.2020 07:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Глядишь, и уклонистов было бы меньше, а молодые люди шли бы на службу с удовольствием, а не словно на каторгу.
Д. Жук, Минск
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