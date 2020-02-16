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«Военным делом должны заниматься только те, кто действительно этого хочет»

16.02.2020 07:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Военным делом должны заниматься только те, кто действительно этого хочет»
АиФ

«Военным делом должны заниматься только те, кто действительно этого хочет» Неужели в армию берут и со сколиозом, и с варикозом, и с камнями в почках?
Не проходит и месяца, чтобы не ввели какие-нибудь новые законы или уточнения, касающиеся службы в армии. Армия должна быть только контрактной, чтобы военным делом занимались те, кто к нему предрасположен и действительно этого хочет. А курс молодого бойца можно пройти и за несколько месяцев, для этого не обязательно тратить 1,5 года жизни.

Глядишь, и уклонистов было бы меньше, а молодые люди шли бы на службу с удовольствием, а не словно на каторгу.

Д. Жук, Минск

 
 
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АиФ Неужели в армию берут и со сколиозом, и с варикозом, и с камнями в почках? Не проходит и месяца,...
 
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