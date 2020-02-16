Вот только вопрос: юноши, юниоры у нас часто – чемпионы мира, завоевывают медали, а что становится потом со взрослой командой?
Читатель «АиФ» в Facebook А. Маклакова
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«Юниоры у нас часто – чемпионы, а что становится со взрослой командой?»
16.02.2020 07:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Вот только вопрос: юноши, юниоры у нас часто – чемпионы мира, завоевывают медали, а что становится потом со взрослой командой?
Читатель «АиФ» в Facebook А. Маклакова
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АиФ «Почему у нас в приоритете первенства водокачки, а не крупнейшие старты?» Белорусские юноши...
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