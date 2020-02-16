ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США турист выпускал в отеле мышей, чтобы не платить за проживание

16.02.2020 07:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В США турист выпускал в отеле мышей, чтобы не платить за проживание
Фото из открытых источников

Путешественник Райан Сентелль Стэйт был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Мужчина признался местной полиции, что специально выпускал хомяков и мышей в комнате, чтобы не оплачивать счет за проживание. В частности, мошенник жаловался персоналу отеля, что у него по всему номеру лежат фекалии, оставленные животными.

В США турист выпускал в отеле мышей, чтобы не платить за проживание Тапочки в подарок. Какие вещи можно забрать из номера в отеле?

Обман раскрылся, когда путешественник пытался в очередной раз обмануть работников гостиницы. Правоохранители считают, что аферист воспользовался этой схемой как минимум три раза, однако не исключено, что случаев совершения преступления может быть больше.

Сейчас местная полиция проводит расследование по данному делу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Соединенных Штатах Америки турист нашел довольно оригинальный способ уйти от оплаты дорогостоящего номера в отеле. Теперь в отношении него проводится...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зайцы» на вес: в Беларуси придумали новый способ ловить безбилетников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика