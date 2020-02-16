В США турист выпускал в отеле мышей, чтобы не платить за проживание

Источник материала: Аргументы и факты

Путешественник Райан Сентелль Стэйт был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Мужчина признался местной полиции, что специально выпускал хомяков и мышей в комнате, чтобы не оплачивать счет за проживание. В частности, мошенник жаловался персоналу отеля, что у него по всему номеру лежат фекалии, оставленные животными.

Обман раскрылся, когда путешественник пытался в очередной раз обмануть работников гостиницы. Правоохранители считают, что аферист воспользовался этой схемой как минимум три раза, однако не исключено, что случаев совершения преступления может быть больше.

Сейчас местная полиция проводит расследование по данному делу.