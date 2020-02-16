«Зайцы» на вес: в Беларуси придумали новый способ ловить безбилетников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый способ вычисления безбилетных пассажиров в общественном транспорте придумали белорусские студенты. Это будут делать с помощью датчиков массы. Как они работают, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Это не шутка. Новый способ определить безбилетника придумали студенты Белорусского государственного университета. На подвеску автобусного колеса крепят датчик измерения массы, а в салоне – счетчики пробитых талонов.

«Ну, вот условно: автобус весит 12 тонн, если датчик нам говорит, что вес уже 13 тонн, то мы предполагаем, что зашло 15 человек, но валидатор говорит, что отбилось только десять человек. Значит, нужен контролер», – пояснил принцип работы студент третьего курса экономического факультета Белорусского государственного университета Максим Толкачев.

Но это не все возможности системы. Она поможет и пассажиропоток разгрузить: подскажет, на какой маршрут отправить дополнительный транспорт. Проект уже оценили на международном форуме разработчиков во Франции. Там он стал лучшим. Сейчас студенты дорабатывают приложение, а на «зайцев» пока охотятся кондукторы.

Теперь пробить талончик не получится. Безбилетников контролер Андрей Дрозд определяет практически безошибочно. Успел изучить за семь лет стажа.

«Зайдя в автобус, ты видишь повадки пассажиров, их действия и движения и уже психологически догадываешься. Очень многие пассажиры стоят на площадке и отслеживают нас, чтобы быстро выйти – мы ведь не имеем права препятствовать выходу», – указал Дрозд.

Но сбежать удается не всем. Для этого безбилетника одна поездка в автобусе обошлась в 12 долларов. Это почти 40 проездных талонов.

«Вы же понимаете, что это административное нарушение?» – говорит контролер безбилетнику.

По самым скромным подсчетам, из-за «зайцев» только столичный бюджет ежегодно теряет 60 тысяч долларов. Приструнить нарушителей пробуют разными способами: блокировка дверей, видеорегистраторы на форме контролеров. А с недавнего времени ревизоры стали еще внезапнее.

«Нами введено новшество – проверка автобусов между остановками. Контролирующие лица останавливают автобусы, заходят и начинают проверку. Вот такой вот фактор внезапности присутствует. Но люди и под такое подстраиваются. Смотрят чуть-чуть вперед в окошко, стоят ли контролеры вне остановочного пункта», – отметил начальник контрольно-ревизорской службы Юрий Давидович.

А вот оплатить проезд становится проще – чтобы отговорок у «зайцев» было меньше. Так, уже в некоторых городах Беларуси это можно сделать с помощью смартфона . Достаточно отсканировать QR-код.

В Беларуси штраф за безбилетный проезд составляет 12 долларов.