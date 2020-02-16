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«Зайцы» на вес: в Беларуси придумали новый способ ловить безбилетников
16.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый способ вычисления
Это не шутка. Новый способ определить безбилетника придумали студенты Белорусского государственного университета. На подвеску автобусного колеса крепят датчик измерения массы, а в салоне – счетчики пробитых талонов.
Но это не все возможности системы. Она поможет и пассажиропоток разгрузить: подскажет, на какой маршрут отправить дополнительный транспорт. Проект уже оценили на международном форуме разработчиков во Франции. Там он стал лучшим. Сейчас студенты дорабатывают приложение, а на «зайцев» пока охотятся кондукторы.
Теперь пробить талончик не получится. Безбилетников контролер Андрей Дрозд определяет практически безошибочно. Успел изучить за семь лет стажа.
Но сбежать удается не всем. Для этого безбилетника одна поездка в автобусе обошлась в 12 долларов. Это почти 40 проездных талонов.
По самым скромным подсчетам, из-за «зайцев» только столичный бюджет ежегодно теряет 60 тысяч долларов. Приструнить нарушителей пробуют разными способами: блокировка дверей, видеорегистраторы на форме контролеров. А с недавнего времени ревизоры стали еще внезапнее.
А вот оплатить проезд становится проще – чтобы отговорок у «зайцев» было меньше. Так, уже в некоторых городах Беларуси это можно
В Беларуси штраф за безбилетный проезд составляет 12 долларов.
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На подвеску автобусного колеса крепят датчик измерения массы, он показывает, если в салоне находится больше пассажиров, чем оплатило проезд.
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