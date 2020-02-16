Пинская центральная поликлиника признана лучшей на Брестчине

Источник материала: Пинский Вестник

Она признана лучшей на Брестчине среди центральных поликлиник по итогам смотра-конкурса качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2019 год. Именно пинчане, как было отмечено на итоговой коллегии главного управления здравоохранения Брестского облисполкома, оказались на высоте. Победа, разумеется, не была случайной.



Как рассказал главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко, при подведении итогов учитывались 46 различных показателей. Во многом улучшению качества обслуживания, отсутствию очередей на прием способствовало то, что с конца 2018 года здравоохранение Пинского региона начало перестраивать свою деятельность по принципу общей врачебной практики, то есть на смену участковым терапевтам начали приходить после повышения квалификации врачи общей практики, которые на первичном этапе должны уметь оказывать медицинскую помощь в области не только терапии, но и неврологии, эндокринологии, оториноларингологии, кардиологии, офтальмологии, ревматологии, хирургии. Понятно, что такая организация работы неизбежно ведет к снижению нагрузки на так называемых узких специалистов. Да, пока далеко не все гладко, но подобный принцип работы - общемировая практика. Игорь Юрьевич заверил, что уже прошло распределение, и в Пинске будут заполнены все вакансии помощников врачей, которые пока есть. Сейчас для врачей общей практики главное - завоевывать доверие пациентов, чтобы они по любому поводу не стремились попасть на прием исключительно к узкому специалисту.



У нас успешно реализуются скрининговые мероприятия. Речь идет и о большом охвате четырьмя скрининговыми программами жителей не только Пинска, но и Пинского, а также близлежащих районов, и о высоком проценте выявления онкологических патологий, в том числе и на ранних стадиях. А ведь не секрет: именно раннее выявление - залог успешного лечения заболеваний.

Большим плюсом в деятельности пинских медиков стала работа с населением по профилактике сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и мотивации на выявление патологий, проводимая на предприятиях, в организациях, торговых точках.



И самое главное - пинчанам удалось стабилизировать демографическую ситуацию, несмотря на отрицательную динамику рождаемости, а также ухудшившиеся показатели смертности, в том числе и в трудоспособном возрасте. В итоге Пинский регион, кстати, один из немногих, по-прежнему характеризуется естественным приростом населения.



Одно из основных условий успешной работы пинского здравоохранения - укрепление материально-технической базы. В этом направлении было сделано многое. В рамках областного инвестиционного проекта была начата реконструкция здания онкологического диспансера, расположенного по адресу: улица Советская, 40. Планируется, что она будет закончена уже к середине текущего года. Но это лишь первая очередь.



К лету намечено на площадях лечебно-диагностического корпуса «Западный», открытого в минувшем году, открыть гинекологическое и педиатрическое отделения. Время показало, что верным шагом в развитии здравоохранения стал перевод отделения медицинской реабилитации на базу больницы «Молотковичи», где есть возможность улучшить качество оказываемой помощи, в том числе и путем создания безбарьерной среды.



Игорь Юрьевич отметил, что в 2019-м было закуплено различное оборудование, в частности реанимационное, что позволило открыть палату интенсивной терапии на базе неврологического отделения. В планах - оборудование аналогичной палаты в кардиологии. Эти шаги позволят значительно улучшить качество экстренной помощи, оказываемой людям.



Удалость закупить и диагностическое оборудование, в том числе несколько УЗИ-аппаратов для различных медицинских учреждений, среди них и портативный УЗИ, с помощью которого можно проводить мониторинговые мероприятия с выездом на район. Пополнились новым оборудованием, к примеру, аппаратами для холтеровского мониторирования, кабинеты врачей общей практики.



Пинчане знают, что больным на протяжении нескольких месяцев прошлого года оставался вопрос функционирования компьютерных томографов, которые выходили из строя. В результате один пришлось демонтировать. Но приобретен новый компьютерный томограф японского производства, исследования с его помощью планируется начать уже к концу марта нынешнего года.



Главный врач рассказал и о другом оборудовании, закупленном, в частности, в родильный дом, детскую больницу. Не буду подробно на этом останавливаться, приведу только несколько крайне важных, на мой взгляд, цифр. Итак. На приобретение оборудования в минувшем году из республиканского бюджета централизованно было выделено 425 тысяч рублей, из местного - 469 тысяч, из областного - 191 тысяча плюс еще 296 тысяч рублей внебюджетных и спонсорских средств. Игорь Юрьевич, пользуясь случаем, поблагодарил руководство страны, области, города, всех спонсоров за финансовую поддержку, без которой победа была бы попросту невозможна.



Наталья КИРКОВЕЦ